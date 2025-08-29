Φθιώτιδα: Εκτροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, έγινε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής (29/8), στην έξοδο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, για αδιευκρίνιστούς λόγους, ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο της και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ο τραυματισμός του ήταν στο πόδι και στο σώμα, ενώ οι υλικές ζημιές δεν ήταν εκτεταμένες

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ με μέριμνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων επενέβη οδική βοήθεια για τη απομάκρυνση του δίκυκλου από το σημείο του ατυχήματος.

