Φθιώτιδα: Εκτροπή μοτοσικλέτας – Τραυματίστηκε ο οδηγός – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΗΧΑΝΗ ΛΑΜΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗ

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού, έγινε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής (29/8), στην έξοδο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, για αδιευκρίνιστούς λόγους, ο οδηγός της μηχανής έχασε τον έλεγχο της και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ο τραυματισμός του ήταν στο πόδι και στο σώμα, ενώ οι υλικές ζημιές δεν ήταν εκτεταμένες

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ με μέριμνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων επενέβη οδική βοήθεια για τη απομάκρυνση του δίκυκλου από το σημείο του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΛΑΜΙΑ

ΜΗΧΑΝΗ ΛΑΜΙΑ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά

iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:10 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τις έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης που αγνοείται

Ολονύχτιες είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της 76χρονης γυναίκας από τη Σερβία που βούτηξε ...
23:58 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Κορωπί: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω φωτιάς σε κτήριο

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί λόγω πυρκαγι...
22:22 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 33 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο,  όπως έγινε γνωστό...
20:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ανατροπή νταλίκας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού στην Σιάτιστα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Κοζάνη

Νταλίκα ανετράπη στο 1ο χλμ του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή με απο...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix