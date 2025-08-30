«Βόμβα» στο Χόλιγουντ: Διαφημιστικό τρικ η σχέση Πάμελα Άντερσον – Λίαμ Νίσον

Αποκάλυψη – «βόμβα» έκανε το TMZ, που αναφέρει σε δημοσίευμά του ότι η περιβόητη σχέση της άλλοτε σεξοβόμβας Πάμελα Άντερσον με τον Λίαμ Νίσον δεν είναι τίποτα άλλο από διαφημιστικό κόλπο.

#EXCLUSIVE Pamela Anderson and Liam Neeson ‘Relationship’ Was PR Stunt From Start 💔 https://t.co/bbrQDRFWjf pic.twitter.com/4pscnA7lfR — TMZ (@TMZ) August 29, 2025

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι και όλα έγιναν για να προωθηθεί η ταινία «Τρελές Σφαίρες» («The Naked Gun») στην οποία πρωταγωνιστούν οι διάσημοι ηθοποιοί.

Μπορεί όλοι να θαύμασαν το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον, όμως η αλήθεια φαίνεται πως είναι τελείως διαφορετική.

«Διαφημιστικό τρικ»

Σύμφωνα με το TMZ, η δήθεν σχέση των δύο σταρ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα διαφημιστικό τρικ που «έστησαν» οι ομάδες δημοσίων σχέσεων των ηθοποιών σε συνεργασία με την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Paramount για εμπορικούς λόγους, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» («The Naked Gun»).

Το TMZ ισχυρίζεται ότι οι δύο ηθοποιοί δεν συναντήθηκαν από όταν σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 έως και την έναρξη της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, περίπου έναν χρόνο αργότερα.

Pamela Anderson and Liam Neeson’s flirty romance was nothing more than “clever marketing” for their upcoming film The Naked Gun, according to one insider. “Their chemistry was real on camera, but off? It was strictly business,” the source told a news outlet. “Pamela Anderson is… pic.twitter.com/dAJJJjDEdd — OK! Magazine USA (@OKMagazine) August 29, 2025

Μάλιστα, στο πλαίσιο του «κόλπου» αναφέρει ότι η Πάμελα Άντερσον είπε ότι έφτιαχνε μάφιν και ψωμί για τον Λίαμ Νίσον, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνεντεύξεις πριν την πρεμιέρα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι δύο ηθοποιοί δεν δείπνησαν ποτέ μόνοι τους και πως πάντα έτρωγαν μαζί με άλλα άτομα, σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ρομαντισμός.

Πάντως, όπως αναφέρει το TMZ, η προσπάθειά των συντακτών του να επικοινωνήσουν με τους εκπροσώπους των ηθοποιών για να έχουν μια επίσημη δήλωση έχει αποβεί άκαρπη.