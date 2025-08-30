Λευκός Οίκος: Καταδικάζει άρθρο κατά του Γουίτκοφ που συναντήθηκε με τον προσωπάρχη του Ζελένσκι

Ο προσωπάρχης του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Άντριι Γερμάκ συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για να συζητήσουν την τελευταία θανατηφόρα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο και την ανάγκη να ασκηθούν πιέσεις στη Μόσχα ώστε να έρθει η ειρήνη πιο κοντά.

«Νομίζουμε ότι απαιτούνται παγκόσμιες πιέσεις για να διασφαλισθεί ότι η Ρωσία είναι γενικώς έτοιμη να κινηθεί προς την ειρήνη και ειδικότερα, να πραγματοποιηθούν κρίσιμες συναντήσεις ηγετών για τον σκοπό αυτό», δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα X μετά τη συνάντηση τους στη Νέα Υόρκη.

Λευκός Οίκος: Καταδικάζει άρθρο κατά του Στιβ Γουίτκοφ

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος κατήγγειλε την Παρασκευή (29/8) «επιχείρηση ξένης ανάμιξης» μετά τη δημοσίευση άρθρου στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Politico, ιδιοκτησίας του γερμανικού ομίλου Axel Springer, το οποίο αναφερόταν στον Στιβ Γουίτκοφ, τον έμπιστο του Ντόναλντ Τραμπ για τα πιο ευαίσθητα διπλωματικά θέματα.

«Αυτό το άρθρο του Politico είναι μια αθέμιτη πρακτική σε όρους δημοσιογραφίας. Ωστόσο, είναι κάτι περισσότερο από αυτό: είναι μια επιχείρηση ξένης ανάμιξης που στοχεύει να βλάψει την κυβέρνηση και έναν από τους πιο αποτελεσματικούς εκπροσώπους της», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Στην ίδια πλατφόρμα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπλερ κατήγγειλε μια «επιχείρηση ξένης ανάμιξης που πραγματοποιήθηκε μέσω ενός διαδικτυακού μέσου ενημέρωσης υπό γερμανικό έλεγχο», ενώ ο Τέιλορ Μπάντογουιτς, επίσης στενός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, περιγράφει το Politico ως «μια μηχανή προπαγάνδας ελεγχόμενη από το εξωτερικό».

Σύμφωνα με το Politico, «η μοναχική προσέγγιση του Γουίτκοφ οδήγησε επανειλημμένα σε λάθη με τη Ρωσία».

«Η απειρία του είναι εμφανής», δηλώνει μια από τις ανώνυμες πηγές του ειδησεογραφικού ιστότοπου για τον 68χρονο επιχειρηματία που έγινε ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου. Ο Γουίτκοφ πραγματοποιεί κυρίως αποστολές διαμεσολάβησης για τη σύγκρουση στη Γάζα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ συνάντησε επανειλημμένα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Η τελευταία του συνάντηση οδήγησε στη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, η οποία δεν κατέληξε σε καμία συγκεκριμένη ανακοίνωση ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με ξένους ηγέτες. Τους ανακοίνωσε την ταχεία διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ωστόσο το σχέδιο αυτό κατέρρευσε.

