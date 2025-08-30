Τραγωδία στην Πάτρα: «Η 71χρονη έσωσε με τον θάνατό της την κόρη μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, αυτή την φορά στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, όπου το βράδυ της Παρασκευής (29/08), μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μία ηλικιωμένη, η οποία κρατούσε από το χέρι μία 8χρονη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της και το κοριτσάκι να τραυματιστεί.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Μαξίμου. Σύμφωνα με το flamis.gr, εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός μίας μηχανής, πέρασε την προηγούμενη διασταύρωση, σιγά σιγά, με κόκκινο φανάρι, και ανέπτυξε ταχύτητα. Η ηλικιωμένη μαζί με την 8χρονη βρίσκονταν σχεδόν στη μέση του δρόμου και ο οδηγός που είχε κατεύθυνση προς Πύργο, έπεσε πάνω τους.

Η ηλικιωμένη ουσιαστικά προστάτευσε με το σώμα της, την εγγονή της. «Έσωσε με τον θάνατό της, την κόρη μου» δήλωσε στο flamis.gr ο πατέρας της 8χρονης Μαρίας. Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η 71χρονη δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα, όπως έκανε και με την Μαρία το βράδυ της Παρασκευής.

Χαρακτηριστικό της ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός, ότι μετά την θανατηφόρα παράσυρση, η μηχανή βρέθηκε… στα 150 μακριά από το σημείο. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, μετέβη στο Νοσοκομείο “Αγιος Ανδρέας” του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνελήφθη απο αστυνομικούς. Διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ότι μπορούσαν για να επανέλθει η άτυχη γυναίκα, ήταν όμως αργά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο εκτός κινδύνου.

