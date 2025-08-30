Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Υποστηρίζει ότι είναι σε κατάσταση σοκ

Σήμερα (30/08) θα περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche, που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες του έτερου αυτοκινήτου.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η Porsche κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα (μία 26χρονη και ο σύντροφός της) που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Το πολυτελές όχημα ανήκει σε μία 45χρονη επιχειρηματία που διατηρεί επιχειρήσεις μανικιούρ – πεντικιούρ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει και δραστηριότητα σε ενεχυροδανειστήρια.

Οι Αρχές την ταυτοποίησαν και στη συνέχεια την εντόπισαν. Η 45χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,8, όταν το όριο είναι 0,25. Το αποτέλεσμα όμως καταγράφηκε αρκετές ώρες μετά το ατύχημα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα πραγματικά επίπεδα αλκοόλ τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η 45χρονη οδηγός, που κρατείται στην Τροχαία Θεσσαλονίκης, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι σε κατάσταση σοκ και ότι ακόμη δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη έπεσε σε κάποιες αντιφάσεις καθώς είπε στους αστυνομικούς πως θυμάται ότι κάλεσε στο 100 για να πει ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ λίγο νωρίτερα τους είχε πει ότι δεν θυμάται και δεν κατάλαβε αν χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.

Επίσης αρνείται ότι υπήρξε τροχαίο με εγκατάλειψη και λέει ότι όταν βγήκε από το πολυτελές όχημα, έκανε νόημα σε ένα προπορευόμενο όχημα που επέβαιναν δύο φίλοι της, οι οποίοι την μετέφεραν αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

Βίντεο με την Porsche πριν από το τροχαίο – Είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ιλιγγιώδη ταχύτητα φαίνεται πως είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στην δημοσιότητα το voria.gr, εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, φαίνεται η Porsche, η οδηγός της οποίας φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Τι είπαν οι δικηγόροι της 45χρονης

«Δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Χτύπησε με το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγιναν οι εξετάσεις. Είναι μία γυναίκα με δύο παιδιά, δεν έχει δώσει δικαιώματα μέχρι σήμερα. Οι εξετάσεις δεν έχουν βγει, τις αναμένουμε», είπε ο ένας εκ των δικηγόρων της 45χρονης, Μιχαήλ Σανίδας.

«Ακόμα η 45χρονη είναι σε σοκ. Φύσηξε και βγήκε 0,08. Έχουμε χάσει ένα ψηφίο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί αριστεροτίμονο τιμόνι να έχει κακώσεις από δεξιά;», πρόσθεσε ο άλλος δικηγόρος της 45χρονης, Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Ο Μιχαήλ Σανίδας πρόσθεσε πως η 45χρονη υπέγραψε με δική της ευθύνη ότι θέλει να γυρίσει στο σπίτι, καθώς ήταν σε σοκ. «Της είπαν φυσικά και οι γιατροί, φεύγετε με δική σας ευθύνη. Νομικά δεν υπήρχε εγκατάλειψη. Η γυναίκα που την πήρε κάλεσε το 100».