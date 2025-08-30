Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/8/2025

Τα ματς της Super League και το παιχνίδι Κύπρος – Ελλάδα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/8/2025):

12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 3

13:00 ΕΡΤ2 Ιταλία – Γερμανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30 Novasports 5HD Λιθουανία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ

13:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS9

14:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Φούλαμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS10

14:45 Novasports 4HD Τσεχία – Εσθονία Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports Start ΕΡΤ1, Ιταλία – Γεωργία Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 6HD Ισλανδία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying

16:15 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS11

16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

16:30 Novasports 3HD Λειψία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 Πολωνία – Βέλγιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Extra 1 Γουλβς – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports News Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 2HD Τότεναμ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

18:00 Novasports 6HD Γαλλία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

18:00 Novasports 4HD Λετονία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

18:00 Novasports 1HD Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

18:15 ΕΡΤ1, Novasports Start Κύπρος – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΟΦΗ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Κόμο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Αταλάντα Serie A

20:00 Novasports Extra 1 Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα Liga Portugal

20:30 Novasports Extra 3 Τζιρόνα – Σεβίλλη La Liga

20:30 Novasports 5HD Μαυροβούνιο – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ

21:00 Novasports Extra 2 PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ Eredivisie

21:00 Novasports Prime Άρης – Παναιτωλικός Super League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Οκχντούντ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:15 Novasports 4HD Τουρκία – Πορτογαλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports Start Ισπανία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 6HD Πολωνία – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ

21:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά Super League

21:30 Novasports Extra 4 Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ρόμα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Κάλιαρι Serie A

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πόρτο Liga Portugal