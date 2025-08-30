Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο (30/8), ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναμένονται μεταβολές σε αρκετές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία με φαινόμενα που ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς.

Χαρά Μάλεση: «Βροχές και σποραδικές καταιγίδες το Σάββατο»

Για κατά τόπους βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο η μετεωρολόγος του Αντ1 Χαρά Μάλεση.

Όπως λέει «περιμένουμε νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες και στις περιοχές της Κέρκυρας και της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μεταβλητοί και πιο εξασθενημένοι. Θα είναι νότιοι, νοτιοδυτικοί και θα κυμανθούν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στην Ανατολική Στερεά».

«Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 18 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ στον θερμαικό και με θερμοκρασία που θα κυμανθεί απο 17 έως και 32 βαθμούς Κελσίου», συμπληρώνει.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: «Εξασθενούν οι βοριάδες»

Μετά από πολλές ημέρες με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο από το μεσημέρι σήμερα αναμένεται η εξασθένησή τους, σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Από το απόγευμα του Σάββατου πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: Τέλος Αυγούστου με θερμά επεισόδια αλλά και τοπικές καταιγίδες

Την έλευση ενός νέου κύματος μίνι καύσωνα μετά τις καταιγίδες του Σαββατοκύριακού επισημαίνει σε σχετική του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Πρώτα καταιγίδες και μετά 40 άρια…. εξασθενούν από σήμερα τα μελτέμια με αποτέλεσμα μέσα στο Σαββατοκύριακο να ανέβει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερα το Σάββατο ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 37 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την κεντρική Μακεδονία. Θα βοηθήσει και ο άνεμος (λίβας). Μεγάλη προσοχή χρειάζονται το Σάββατο οι καταιγίδες τις απογευματινές-βραδινές ώρες σε βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, αφού ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Να τονίσω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Σάββατο 30-08-2025 ανα περιοχή

Γενικά Χαρακτηριστικά

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με4 μποφόρ.

Νοτίων διευθύνσεων 2 με4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν από το απόγευμα κατά τόπους στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο να είναι ισχυρές.

Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν από το απόγευμα κατά τόπους στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο να είναι ισχυρές. Ανεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές.

Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές. Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.