Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την εκτόξευση δύο βλημάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφός του, εν μέσω του πολέμου που μαίνεται ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Αφότου ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες στην περιοχή του Νετιβότ και στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το κεντρικό τμήμα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο στρατός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρίνισε ότι το ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και ότι το άλλο έπεσε σε άδεια περιοχή.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και μήνες που πυρά από τη Λωρίδα της Γάζας απειλούν τη Νετιβότ, στο νότιο Ισραήλ, πόλη με περίπου 50.000 κατοίκους η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το τελευταίο 48ωρο, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας, κατέστρεψε πολυώροφα κτίρια στο κεντρικό τμήμα της πόλης της Γάζας και ζήτησε από τους κατοίκους της να απομακρυνθούν από αυτήν, σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Ο πόλεμος αυτός πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στην οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ομήρους που απήχθηκαν εκείνη την ημέρα, οι 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ενώ από αυτούς οι 27 θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σε αντίποινα στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους τουλάχιστον 64.368 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακα, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι θέλει να καταλάβει την πόλη της Γάζας με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήχθηκαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

