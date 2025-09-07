ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης: Ο κ. Τσίπρας ζητεί από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αλλά ο ίδιος απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα – θέλω να θυμίσω ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – αφορά πρωτίστως τον χώρο της Κεντροαριστεράς», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ.  

«Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για τα δικά του πεπραγμένα, γιατί οδήγησε το κόμμα που ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε, σε δύο συντριπτικές εκλογικές ήττες, και μιλάω για εθνικές εκλογές. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Νομίζω ότι γνωρίζετε το πώς έχω πορευθεί πολιτικά και στις εκλογές του 2019 και του 2023. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την με την εμπιστοσύνη τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ σε δεύτερο σκέλος της ίδιας ερώτησης απάντησε:

«Υπάρχουν κάποια συμφέροντα – κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες – που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Τώρα γιατί το κάνουν, τι εξυπηρετούν, αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδραση στην κυβέρνηση, αυτό είναι δικό τους δικαίωμα, αλλά ξέρετε αυτά συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής, απλά τα επισημαίνω για να είμαστε σαφείς για το τι συμβαίνει με το περιβόητο rebranding του κ. Τσίπρα».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: 5 λαχανικά που μπορεί να βοηθήσουν να χάσουμε το σπλαχνικό λίπος

Πώς το ύψος σας μπορεί να αυξάνει τις πιθανότητες για καρκίνο και καρδιοπάθεια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, σύμφωνα με ...

ΔΕΘ 2025 – Η απάντηση Μητσοτάκη γιατί δεν δόθηκε ο 13ος μισθός – Τι είπε για τις φοροελαφρύνσεις, τον ΦΠΑ και την στεγαστικ...

Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για να χτιστούν 2.000 διαμερίσματα

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που επιλέγετε πρώτα αποκαλύπτει τι άνθρωπος είστε

Τι σημαίνει η φράση «τελώ εν γνώσει» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:06 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για Σαμαρά: Δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά – Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του

«Εγώ για τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε ...
13:33 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης: Θα εξαντλήσουμε την τετραετία – Οι εκλογές θα γίνουν το 2027

«Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» είπε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργ...
13:06 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025: Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Realnews και τον Realfm για την Τουρκία – «Αν δεν ανακληθεί το casus belli, θα μπλοκάρουμε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE»

Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα επιδιώκει «ήρεμα νερά» αλλά χωρίς καμία υποχώρηση στα κυριαρχι...
12:53 , Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης για το καλώδιο: Πρόθεσή μας να ολοκληρωθεί το έργο – Η Κύπρος πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει

Για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο και το αν γνώριζε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος