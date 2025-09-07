ΔΕΘ 2025 – Μητσοτάκης: Ο κ. Τσίπρας ζητεί από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική, αλλά ο ίδιος απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα – θέλω να θυμίσω ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – αφορά πρωτίστως τον χώρο της Κεντροαριστεράς», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

«Καταλαβαίνω ότι ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για τα δικά του πεπραγμένα, γιατί οδήγησε το κόμμα που ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε, σε δύο συντριπτικές εκλογικές ήττες, και μιλάω για εθνικές εκλογές. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Νομίζω ότι γνωρίζετε το πώς έχω πορευθεί πολιτικά και στις εκλογές του 2019 και του 2023. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την με την εμπιστοσύνη τους», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ σε δεύτερο σκέλος της ίδιας ερώτησης απάντησε:

«Υπάρχουν κάποια συμφέροντα – κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες – που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Τώρα γιατί το κάνουν, τι εξυπηρετούν, αν στον κ. Τσίπρα προσωποποιούν την όποια αντίδραση στην κυβέρνηση, αυτό είναι δικό τους δικαίωμα, αλλά ξέρετε αυτά συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής, απλά τα επισημαίνω για να είμαστε σαφείς για το τι συμβαίνει με το περιβόητο rebranding του κ. Τσίπρα».