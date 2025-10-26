Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 16χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία-Ληστεία

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου 25/10 στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούσαν οι κατηγορούμενοι, ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος αντίστοιχα, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι οι δυο άνδρες είχαν πωλήσει αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη, παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

 

 

