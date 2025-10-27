Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε λεωφορείο στην περιφέρεια Μπριάνσκ – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία: Ουκρανικό drone χτύπησε λεωφορείο στην περιφέρεια Μπριάνσκ – Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες

Ουκρανικό drone χτύπησε μίνι λεωφορείο στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός και να τραυματιστούν πέντε επιβάτες, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπογκομάζ.

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones παραλύει αεροδρόμια της Μόσχας

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω της εφαρμογής Telegram.

Χθες Κυριακή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Χριχόροφ

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Τεστ οπτικής αντίληψης: Μπορείτε να εντοπίσετε τις 3 διαφορές μέσα σε 8 δευτερόλεπτα στην εικόνα με τα αδέρφια;

Ριζικές αλλαγές στο «Εξοικονομώ» 2026  – Τι θα ισχύσει από την νέα χρονιά για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

27 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – «Αποδεσμευτείτε από όσα δεν μιλούν στην ψυχή σ...

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI
περισσότερα
04:45 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Καμερούν: Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στην Ντουάλα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν κατά τη διάρκ...
04:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ο γιος του, Έρικ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να θέσει στο μέλλον υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυ...
04:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο Αλασάν Ουαταρά επανεκλέγεται πρόεδρος της Ακτής Ελεφαντοστού από τον πρώτο γύρο

Ο πρώην υπουργός Εμπορίου της Ακτής Ελεφαντοστού Ζαν-Λουί Μπιγιόν παραδέχτηκε την Κυριακή (26/...
03:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones παραλύει αεροδρόμια της Μόσχας

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς ουκρανική επίθεση με drones ο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς