Καμερούν: Τέσσερις νεκροί σε συγκρούσεις αστυνομικών με υποστηρικτές της αντιπολίτευσης στην Ντουάλα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης την Κυριακή (26/10), παραμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών.

Διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους αρκετών πόλεων, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Ίσα Τσιρόμα Μπάκαρι, που έχει προεξοφλήσει ήδη πως επικράτησε στις εκλογές του 92χρονου προέδρου Πολ Μπία, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 43 χρόνια.

Ο Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβαχά Ντιμπουά, περιφερειάρχης Λιτοράλ – όπου υπάγεται η Ντουάλα, η πολυπληθέστερη πόλη του Καμερούν – ανακοίνωσε πως διαδηλωτές επιτέθηκαν σε δυνάμεις της χωροφυλακής και στη διάρκεια των συγκρούσεων «τέσσερις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους» ενώ «αρκετά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν».

