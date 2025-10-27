Ιταλία: Νοσταλγοί του Μουσολίνι συγκεντρώθηκαν στην ιδιαίτερη πατρίδα του για τα 103 χρόνια από τη δικτατορία του

Enikos Newsroom

διεθνή

ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Περίπου χίλιοι νοσταλγοί συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (26/10) στο Πρεντάπιο, ένα χωριό στη βόρεια Ιταλία όπου είχε γεννηθεί ο Μπενίτο Μουσολίνι, για την επέτειο των 103 ετών από την επιβολή της φασιστικής δικτατορίας, μέσω της «Πορείας προς την Ρώμη».

Ιταλία: Πόλη – σύμβολο του φασισμού ανακαλεί την τιμητική υπηκοότητα του Μπενίτο Μουσολίνι

Oι νοσταλγοί του Ιταλού δικτάτορα πραγματοποίησαν πορεία από την κεντρική πλατεία του Πρεντάπιο, μέχρι το νεκροταφείο, όπου βρίσκεται o τάφος της οικογένειας Μουσολίνι.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα δισέγγονα του «Ντούτσε» είχαν ζητήσει από τους συμμετέχοντες να χαιρετίσουν βάζοντας το χέρι στην καρδιά, αλλά αρκετοί αποφάσισαν να προχωρήσουν και πάλι σε φασιστικό χαιρετισμό, με τεντωμένο τον δεξιό βραχίονα.

Στο Πρεντάπιο, φέτος μετέβησαν και μέλη του ακροδεξιού πολιτικού κινήματος Forza Nuova (Νέα Δύναμη) το οποίο δεν εκπροσωπείται στο ιταλικό Κοινοβούλιο. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή, ενώ δεν σημειώθηκαν βίαια επεισόδια. Η αστυνομικοί, τέλος, κατέγραψαν όλες τις λεπτομέρειες της πορείας, χρησιμοποιώντας μικρές, φορητές κάμερες.

