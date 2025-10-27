Ρωσία: Επίθεση ουκρανικών drones παραλύει αεροδρόμια της Μόσχας

Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς ουκρανική επίθεση με drones οδήγησε στο κλείσιμο δύο από τα τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες έπειτα από ρωσικό πλήγμα κοντά στην πόλη Σούμι

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 28 drones μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου πέντε ωρών, αρχίζοντας λίγο πριν τις 10 το βράδυ.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya επιβεβαίωσε ότι τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι έκλεισαν προσωρινά από τις 22:40 για λόγους αεροπορικής ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα, ενώ η Μόσχα σπάνια δημοσιοποιεί πλήρη στοιχεία για τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων στο εσωτερικό της, εκτός αν εμπλέκονται πολιτικοί στόχοι ή άμαχοι.

Το Κίεβο δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημο σχόλιο. Ωστόσο, ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι οι επιθέσεις αυτού του είδους στοχεύουν σε ρωσικές υποδομές ζωτικής σημασίας, που χρησιμοποιούνται για τη συνέχιση της πολεμικής εκστρατείας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πηγή: Reuters

