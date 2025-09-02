Τραμπ: Θα «τρολάρει» τον Μπάιντεν με ένα «autopen πορτρέτο» σε γκαλερί στον Λευκό Οίκο – «Θα είναι αμφιλεγόμενο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πως ένα νέο πορτρέτο του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, για την αίθουσα του Λευκού Οίκου θα προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς θα περιλαμβάνει το αμφιλεγόμενο «autopen» του πρώην προέδρου, η χρήση του οποίου ερευνάται από τις αρχές.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα «τρολάρει» τον Μπάιντεν με το «autopen πορτρέτο» σε μια νέα γκαλερί που ονομάζει «Presidential Wall of Fame» (Προεδρικός Τοίχος της Δόξας), παρουσιάζοντας σε δημοσιογράφο του Daily Caller ένα σκίτσο του επίσημου πορτρέτου του Μπάιντεν.

Όπως είπε ο ίδιος, «Βάλαμε μια φωτογραφία του autopen» και πρόσθεσε ότι «θα μπει τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Δεν διευκρινίστηκε εάν η φωτογραφία θα απεικονίζει τον Μπάιντεν με το autopen ή μόνο το μηχάνημα.

Δείχνοντας το πορτρέτο στη δημοσιογράφο Reagan Reese, ο Τραμπ σχολίασε: «Νομίζω το ασπρόμαυρο – η ίδια φωτογραφία, αλλά ασπρόμαυρη. Ναι, και δεν χρησιμοποιώ αυτή με το χαμόγελο».

«Αυτό θα είναι πολύ αμφιλεγόμενο», πρόσθεσε. «Θα είναι αστείο», του απάντησε η Reese.

Το «σκάνδαλο» του autopen

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην έρευνα για το σκάνδαλο του autopen, που έχει χαρακτηρίσει «ντροπιαστικό». «Είναι αλήθεια, τώρα ανακαλύπτουν το autopen, που δεν έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί».

Νωρίτερα, είχε δώσει εντολή στη γενική εισαγγελέα, Παμ Μπόντι, και στον νομικό σύμβουλο Ντέιβιντ Γουόρινγκτον να ερευνήσουν τη χρήση του autopen από τον Μπάιντεν, ενώ Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο ξεκίνησαν τη δική τους έρευνα.

Σε ένα υπόμνημα, ο Τραμπ υποστήριξε: «Έχει γίνει όλο και πιο προφανές ότι οι συνεργάτες του πρώην προέδρου Μπάιντεν έκαναν κατάχρηση εξουσίας με τις προεδρικές υπογραφές μέσω της χρήσης του autopen για να καλύψουν τη γνωστική παρακμή του Μπάιντεν και να επιβεβαιώσουν την εξουσία του Άρθρου II».

Πρόσθεσε ότι «Αυτή η συνωμοσία αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα και ανησυχητικά σκάνδαλα στην αμερικανική ιστορία. Το κοινό απομακρύνθηκε σκόπιμα από την ανακάλυψη ποιος ασκούσε την εκτελεστική εξουσία, ενώ η υπογραφή του Μπάιντεν χρησιμοποιήθηκε σε χιλιάδες έγγραφα για ριζικές αλλαγές πολιτικής».

Η εντολή του Τραμπ καλεί για νομική εξέταση κάθε εγγράφου που υπογράφηκε κατά την προεδρία Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων απονομών χάριτος, εκτελεστικών εντολών, δικαστικών διορισμών και διακηρύξεων, για να διαπιστωθεί ποιες φέρουν την αυθεντική υπογραφή του και ποιες του autopen.

Η συσκευή autopen

Το autopen είναι μια συσκευή που αναπαράγει αυτόματα την υπογραφή του εκάστοτε προέδρου σε έγγραφα και έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς για να υπογράψουν μεγάλο αριθμό εγγράφων χωρίς να χρειάζεται η χειρόγραφη υπογραφή τους σε κάθε ένα.

Ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ότι εξουσιοδότησε προσωπικά τη χρήση του και ότι έλαβε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τις χαριστικές αποφάσεις. Ο Τραμπ έχει επίσης αναγνωρίσει τη χρήση του autopen, λέγοντας: «Τα autopen χρησιμοποιούνται όταν χιλιάδες επιστολές έρχονται από νέους σε όλη τη χώρα και θέλεις να τους απαντήσεις».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σχολίασε ακόμα ότι τα γνωστικά προβλήματα του Μπάιντεν και η φαινομενική πνευματική παρακμή του ήταν ακόμα «χειρότερα» ιδιωτικά και ότι όσοι ήταν κοντά του «προσπάθησαν να το κρύψουν» από το κοινό.

Προηγούμενοι πρόεδροι, όπως οι Τζορτζ Μπους (ο νεότερος) και Μπαράκ Ομπάμα, χρησιμοποίησαν επίσης το autopen σε περιορισμένες περιπτώσεις, για την υπογραφή επιστολών ή διορισμών χαμηλότερου επιπέδου.