Nestle: Απολύθηκε ο CEO μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του – Είχε σχέση με υπάλληλο
Φωτογραφία: Reuters

Η Nestlé ανακοίνωσε ξαφνικά τη Δευτέρα την απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Laurent Freixe, μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, λόγω «μυστικής σχέσης με άμεση υφιστάμενη υπάλληλο,» σε μια κίνηση που προκαλεί αναταραχή για τη θέση της εταιρείας σε ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς και υπό την πίεση των αμερικανικών δασμών.

Η εταιρεία, γνωστή για προϊόντα όπως KitKat και Nesquik, ανακοίνωσε την άμεση αντικατάσταση του Freixe από το έμπειρο στέλεχός της Philipp Navratil, πρώην επικεφαλής της Nespresso.

Η μετοχή της Nestlé στη Ζυρίχη σημείωνε πτώση 1,9% στο premarket μετά την ξαφνική απομάκρυνση και τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου που επικύρωσε τα ευρήματα της έρευνας για τη σχέση.

Η εταιρεία τόνισε ότι ο Freixe, που εργάστηκε 39 χρόνια στη Nestlé, δεν θα λάβει καμία αποζημίωση.


Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Paul Bulcke: «Αυτή ήταν μια αναγκαία απόφαση. Οι αξίες και η εταιρική διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια για την εταιρεία μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια υπηρεσίας του».

Παράλληλα, ο Bulcke επαίνεσε τον Navratil, «για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε δύσκολες συνθήκες».

Η υπόθεση ήρθε στο φως αρχικά την άνοιξη, μέσω ενδοεταιρικής διαδικασίας καταγγελιών, και ακολούθησε μια πρώτη έρευνα που όμως δεν ήταν τελεσίδικη. Στη συνέχεια, η εταιρεία ξεκίνησε δεύτερη έρευνα, με τη βοήθεια εξωτερικής εταιρείας, η οποία επιβεβαίωσε τη σχέση.


Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Nestlé, «ο Freixe αρχικά αρνήθηκε τη σχέση στο διοικητικό συμβούλιο».

Η ξαφνική απομάκρυνση του Freixe έρχεται έναν χρόνο μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του, Mark Schneider, και εγείρει ερωτήματα για τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι στόχοι και η πορεία δεν θα αλλάξουν.


Όπως σχολίασαν αναλυτές της JP Morgan: «Αυτή η αλλαγή πιθανότατα κρατά ανοιχτό το ερώτημα για τη μεσοπρόθεσμη κατεύθυνση της εταιρείας».

Οι μετοχές της Nestlé έχουν υποχωρήσει 17% τον τελευταίο χρόνο, υστερώντας έναντι ανταγωνιστών και της ευρύτερης αγοράς.

Η συμπεριφορά των υψηλόβαθμων στελεχών σε εταιρείες βρίσκεται υπό έντονη παρακολούθηση, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου πρόσφατα CEOs όπως οι Ashley Buchanan της Kohl’s και Andy Byron της Astronomer απομακρύνθηκαν έπειτα από προσωπικές σχέσεις που ανέπτυξαν και ακατάλληλες συμπεριφορές.

Ο Philipp Navratil, ο νέος CEO, ξεκίνησε στην Nestlé το 2001 ως εσωτερικός ελεγκτής και κατέλαβε διάφορες εμπορικές θέσεις στη Λατινική Αμερική. Το 2009 έγινε διευθυντής για τη Nestlé στην Ονδούρα, το 2013 ηγήθηκε της επιχειρηματικής μονάδας καφέ και ποτών στο Μεξικό, ενώ το 2020 μετακινήθηκε στη στρατηγική μονάδα Coffee. Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε τη Nespresso και εντάχθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο της Nestlé την 1η Ιανουαρίου 2025.

Με πληροφορίες από: Reuters, Axios

