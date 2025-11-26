Σέρρες: Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες με τα τρακτέρ – Θα στήσουν μπλόκο στην Εγνατία 

Μπλόκο τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου στην Εγνατία οδό στο ύψος των Κερδυλίων αποφάσισαν να στήσουν οι Σερραίοι αγρότες στη Γενική Συνέλευση του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/11) σε μια κατάμεστη από κόσμο, αίθουσα ξενοδοχείου της πόλης.

Η κάθοδος των τρακτέρ στους δρόμους και οι δυναμικές κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος, όπως συμφώνησαν όλοι οι αγρότες, λόγω των πολλών προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί, και όπως υπογράμμισαν «διογκώνονται καθημερινά». Παράλληλα το θέμα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα των ελέγχων από την ΑΑΔΕ σε 3.500 Σερραίους αγρότες, που αφορά το 2024, στο σύνολο των 7000 που θα γίνουν σε όλη τη χώρα «στοχοποιεί» τον αγροτικό κόσμο των Σερρών όπως τόνισαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των κινητοποιήσεων, και αυτό που αποφασίσθηκε στη Νίκαια, είναι να βγούνε τα τρακτέρ από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στις πλατείες των χωριών και στη συνέχεια να αποφασισθεί η ημερομηνία καθόδου των τρακτέρ στα μπλόκα που αυτή υπολογίζεται περίπου στις 8 με 10 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Παναγής αλλά και το μέλος Στέφανος Στεφανίδης τόνισαν ότι στις κινητοποιήσεις πρέπει να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και ενότητα, είπαν ότι στα αιτήματα εκτός από το πολύ σημαντικό θέμα της μεταβίβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ (ψηφίζεται στις 18 Δεκεμβρίου), η οποία θα δημιουργήσει στο μέλλον πολλά προβλήματα, είναι και η χαμηλή τιμή των προϊόντων, οι πληρωμές αλλά και το θέμα της ευλογιάς που έχει πλήξει καίρια τους κτηνοτρόφους αλλά και ολόκληρο το Νομό Σερρών.

Το προεδρείο του συλλόγου προχώρησε σε ενημέρωση των μελών του για τη συνάντηση αγροτών από όλη τη χώρα που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας Λάρισας όπου αποφασίσθηκε να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις και ζήτησε από τους αγρότες να πάρουν το λόγο και να κάνουν τις προτάσεις τους.

Στους αγρότες προτάθηκαν τρία μέρη για μπλόκα, στα Κερδύλια, στον Προμαχώνα και στα διόδια του Στρυμονικού και όλοι συμφώνησαν στο πρώτο αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, προέρχονται από τα ανατολικά του νομού. Ο πρόεδρος της Δήμητρας Στέφανος Στεφανίδης είπε ότι στην περιοχή του Δραβήσκου είναι έτοιμα για κινητοποιήσεις 200 τρακτέρ και 100 στη Μαυροθάλασσα.

Ο Πανσερραϊκός Αγροτικός σύλλογος έκανε πρόταση στον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλο να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο, με τη συμμετοχή των βουλευτών, όχι των εκπροσώπων τους, και φορέων του Νομού.