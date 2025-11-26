Ηράκλειο: Θα κινηθεί νομικά η 29χρονη που… προσγειώθηκε στο κεφάλι της μία πινακίδα λόγω του αέρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ηράκλειο: Θα κινηθεί νομικά η 29χρονη που… προσγειώθηκε στο κεφάλι της μία πινακίδα λόγω του αέρα

Σε πλαστική επέμβαση στην μύτη της θα υποβληθεί η 29χρονη γυναίκα που είδε ξαφνικά μία πινακίδα να προσγειώνεται… στο κεφάλι της, ενώ ήταν συνοδηγός μηχανής, στο Ηράκλειο.

Η 29χρονη από το πουθενά βρέθηκε με σπασμένη μύτη, με σπασμένα γυαλιά οράσεως και με σπασμένο κράνος, το οποίο από ότι φαίνεται την προστάτευσε από τα χειρότερα.

«Περιμένουμε αντίδραση από την άλλη πλευρά που μέχρι σήμερα δεν έχουν ζητήσει ούτε ένα συγνώμη» αναφέρουν στο patris.gr, οι δικηγόροι της, Γιώργος Μπαστουνάς και Θεόδωρος Φαλελάκης.

«Θα υποβάλλουμε μήνυση κατά του εργολάβου και κατά του Δήμου καθώς επίσης και αγωγή για αποζημίωση υλικών και ηθικών διεκδικήσεων. Πέντε μέρες μετά το απίστευτο αυτό τροχαίο κανείς την έχει πάρει τηλέφωνο για να ενδιαφερθεί για την υγεία της, ανθρώπινα αλλά ούτε και για να της ζητήσει συγνώμη. Εμείς από την πλευρά μας περιμένουμε αντίδραση και από την άλλη πλευρά. Στόχος είναι να προστατευτούν και οι υπόλοιποι πολίτες», τόνισαν οι κ.Μπαστουνάς και Φαλελάκης.

 

