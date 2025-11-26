Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον e-ΕΦΚΑ για το 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες εισφορές

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανοίξει εκτός μεγάλου απροόπτου η υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών στον Φορέα για το 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για την υπηρεσία https://www.e-efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/epilogi-asfalistikis-katigorias μέσω της οποίας οι υπόχρεοι θα πρέπει να εισέλθουν με τους κωδικούς του taxisnet, έχοντας διαθέσιμο και τον ΑΜΚΑ τους, προκειμένου να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους για το έτος 2026.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η προθεσμία για να γίνει αυτό εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου του 2026. Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας, αλλά και για την καταληκτική ημερομηνία για να γίνει αυτό.

Επίσης οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

είναι υποχρεωτική η κατάταξή τους σε ασφαλιστική κατηγορία.

κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η επιλογή τους στην ασφαλιστική κατηγορία.

εάν δεν υποβάλλουν αίτηση για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, τότε θα παραμείνει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2025.

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές

Νέες αυξήσεις θα δουν τον Φεβρουάριο του 2026 στις ασφαλιστικές τους εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και οι αγρότες.

Επισημαίνεται πως ο υπολογισμός των αυξήσεων θα γίνει με βάση τον δείκτη του ετήσιου πληθωρισμού. Υπενθυμίζεται πως το κείμενο του προϋπολογισμού του 2026 που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρει ότι ο πληθωρισμός της χώρας αναμένεται να ανέλθει στο 2,6% το 2025. Εάν λοιπόν ο πληθωρισμός διαμορφωθεί σε αυτό το ποσοστό, τότε αντίστοιχα, με βάση αυτό, θα αναπροσαρμοστούν και οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών εργαζομένων. Αναλυτικά:

Α. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους

Στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας ) θα πάνε στα 251,01 ευρώ από 244,65 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα σημειωθεί μια αύξηση της τάξεως των 6,36 ευρώ.

οι εισφορές (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας ) θα πάνε από 244,65 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα σημειωθεί μια αύξηση της τάξεως των Στη δ εύτερη ασφαλιστική κατηγορία: στα 301,22 ευρώ θα ανέβουν οι εισφορές από 293,59 ευρώ. Δηλαδή θα καταγραφεί μια αύξηση των 7 ,63 ευρώ .

δ στα θα ανέβουν οι εισφορές από 293,59 ευρώ. Δηλαδή θα καταγραφεί μια αύξηση των 7 . Στη τρίτη ασφαλιστική κατηγορία : Οι εισφορές θα πάνε στις 360,99 ευρώ από 351,84 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως των 9,15 ευρώ.

: Οι εισφορές θα πάνε στις από 351,84 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως Στην τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία: Οι εισφορές θα αυξηθούν στα 433,90 ευρώ από 422,90 ευρώ. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως των 11 ευρώ .

Οι εισφορές θα αυξηθούν στα από 422,90 ευρώ. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως . Στην πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία: Στα 519,96 ευρώ θα ανέβουν οι εισφορές από 506,78 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα καταγραφεί μια αύξηση της τάξεως των 13,18 ευρώ

Στα θα ανέβουν οι εισφορές από 506,78 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή θα καταγραφεί μια αύξηση της τάξεως Στην έκτη ασφαλιστική κατηγορία: Οι εισφορές θα σκαρφαλώσουν στα 676,53 ευρώ από 659,39 ευρώ. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση της τάξεως των 17,14 ευρώ.

Β. Για τους αγρότες

Αντίστοιχες αυξήσεις θα γίνουν και στις ασφαλιστικές εισφορών των αγροτών. Δηλαδή: