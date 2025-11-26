Σοκ στην Τζόρτζια: 21χρονη μητέρα σκότωσε σε διάστημα 3 ετών τα δύο μωρά της

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ αφορά μια 21χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο των δύο μωρών της, σε χωριστά περιστατικά με διαφορά τριών ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Ντακότα Τέιλορ συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ανθρωποκτονία κακουργηματικού χαρακτήρα και κακοποίηση ανηλίκου πρώτου βαθμού, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια (GBI).

Η έρευνα ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου, όταν το Τμήμα Σερίφη της κομητείας Τζέφερσον ζήτησε τη συνδρομή του GBI για τον θάνατο ενός αγοριού 8 μηνών, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο σε σπίτι στο Μάθιους της Τζόρτζια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Τέιλορ φέρεται να έπνιξε «με πρόθεση» τον γιο της, Caleb, προκαλώντας του «υπερβολικό ψυχικό και σωματικό πόνο», σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε η New York Post.

Την ίδια χρονική στιγμή, η Τέιλορ κρατούνταν ήδη στις φυλακές της κομητείας McDuffie, στο πλαίσιο άλλης έρευνας για θάνατο παιδιού που χρονολογείται από το 2021, στην κομητεία DeKalb, σύμφωνα με τις αρχές.

Η 21χρονη μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε τον 7 μηνών γιο της, Micah, τον Σεπτέμβριο του 2021 «με πρόθεση και σχέδιο», εμποδίζοντας τους αεραγωγούς του αναπνευστικού συστήματός του, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που έλαβε το 14 News. Όπως είχε αναφερθεί τότε, η αιτία θανάτου του Micah παρέμενε αδιευκρίνιστη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών που έφτασαν στο σπίτι όπου διέμεναν μητέρα και παιδί, κατέγραψε τη σκηνή μετά τον εντοπισμό του Micah χωρίς τις αισθήσεις του.

Το ένταλμα αναφέρει ότι η Τέιλορ είχε κάνει μπάνιο το βρέφος στον επάνω όροφο και το κατέβασε για να το τοποθετήσει στην κούνια του. Αργότερα, οι αρχές παρατήρησαν ότι ο Micah ήταν χλωμός και αναίσθητος.

Σε υλικό από κάμερα σώματος, ένας αστυνομικός φέρεται να λέει: «Δεν ξέρω αν αυτό έχει κάποια σχέση, αλλά η μητέρα δεν… Ήταν πολύ… Σαν “εντάξει, ό,τι να ’ναι”. Και εγώ ήμουν σε φάση το μωρό σου είναι…». Άλλος αστυνομικός περιέγραψε τη στάση της Τέιλορ ως «αδιάφορη» την ώρα που μετέφεραν το νεκρό της παιδί.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έρευνα παραμένει ενεργή και σε εξέλιξη.