Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Ο Γιάμαρης λυγίζει μπροστά στην Γαλήνη και η ατμόσφαιρα μεταξύ τους ηλεκτρίζεται

Συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που θα προβληθούν την Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 22:30, στον Alpha.

Ένα λάθος της Αγγελικής μπορεί να αποβεί μοιραίο

Ο Ζήσης αποκαλύπτει στον Γιάµαρη ένα στοιχείο για τη βραδιά της δολοφονίας του Στράτου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην μέχρι τώρα έρευνά του. Ο Γιάμαρης λυγίζει μπροστά στην Γαλήνη, µε την ατμόσφαιρα μεταξύ τους να ηλεκτρίζεται. Η Αγγελική, πολύ γρήγορα, κάνει ένα λάθος στο γραφείο που φαίνεται πως θα της στοιχίσει και η Λένα, λίγο πριν τη δει ο γυναικολόγος, εκφράζει όσα αισθάνεται στον παππού της.

Αναλυτικά όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Επεισόδιο 11

Το χτύπημα που δέχτηκε ο Καπετανάκος από τους ανθρώπους του Κονταρά μεταφέρει σύσσωμο το προσωπικό του Πόρτο Λεόνε στο νοσοκομείο, όπου περιμένουν να µμάθουν εάν το αφεντικό τους θα καταφέρει να ζήσει. Ο Ζήσης αποκαλύπτει στον Γιάµαρη ένα στοιχείο για τη βραδιά της δολοφονίας του Στράτου, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην μέχρι τώρα έρευνά του.

Ένα τηλεφώνημα της Ξένης στον Βούλγαρη, θα αναγκάσει τη Λένα να μιλήσει στον Χρόνη σχετικά µε το τι κρύβεται πίσω από τα δώρα που στέλνει στο μωρό. Η Γαλήνη μαθαίνει κάτι για την καινούργια γραμματέα, Αγγελική, που την βάζει σε υποψίες για το ποια είναι η πραγματική της σχέση µε την Αλεξάνδρα, ενώ η εταιρία δέχεται µία επίθεση από τον μαινόμενο Ταλιούρη.

Επεισόδιο 12

Ο Καπετανάκος μαθαίνει για την συμφωνία που έχει κάνει η Αλεξάνδρα µε τον Βούλγαρη, ενώ ο Γιάμαρης λυγίζει μπροστά στην Γαλήνη, µε την ατμόσφαιρα μεταξύ τους να ηλεκτρίζεται. Η Γαλήνη προσπαθεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη του Γιάμαρη ότι υπάρχει μάρτυρας που είδε τον Γρηγόρη το βράδυ του φονικού να είναι μαζί µε τον Στράτο.

Ο Χρόνης παρακολουθεί τη Λένα στις μυστικές της συναντήσεις στην Τρούµπα και ο Ανδρέας βιώνει μια χαρά που δεν μοιάζει να μπορεί να την μοιραστεί με τον πατέρα του. Η Αγγελική, πολύ γρήγορα, κάνει ένα λάθος στο γραφείο που φαίνεται πως θα της στοιχίσει και η Λένα, λίγο πριν τη δει ο γυναικολόγος, εκφράζει όσα αισθάνεται στον παππού της.

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

Δραματική σειρά εποχής ελληνικής παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (‘Αντζελα Δρόσου), ‘Αρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.