Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος χαστουκίζει τη Σοφία

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος χαστουκίζει τη Σοφία

Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος έρωτας” στις 21:00 στον Alpha.

Η Σοφία μέσα στη σύγχυση που ζει τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση του Χάρη ότι δεν είναι έγκυος, το μυαλό της γυρίζει σε όσα είχαν συμβεί στο εξοχικό πριν χρόνια. Και η αντίδραση του πατέρα της είναι έντονη…

Τι θα δούμε απόψε:

Οι αποκαλύψεις του Αντρέα σχετικά με τους δράστες της δολοφονίας του Βλάση σοκάρουν τον Νικηφόρο, αλλά παράλληλα εδραιώνουν τη συμμαχία τους. Στο εξοχικό, ο Παύλος προσπαθεί να διαχειριστεί τον νευρικό κλονισμό της Σοφίας. Η Πετρούλα εκμυστηρεύεται στον πατέρα Νικόλαο τους φόβους της ότι μπορεί να πάσχει ξανά από φυματίωση.

Την ίδια ώρα, η Σμαρώ αρχίζει να αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια του Κλεάνθη, ενώ εκείνος παλεύει με τον πειρασμό του τζόγου. Στο ξενοδοχείο, η Δέσποινα μαθαίνει ότι η Δώρα είναι ανιψιά της Καραντωνάκη και την προσεγγίζει, θέλοντας να της ζητήσει να αδειάσει το σπίτι της Ολυμπίας.

Η Χλόη συγκρούεται με τον Αργύρη, που την κατηγορεί για προδοσία, ενώ ο Πέτρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη πρόκληση στη νέα του «δουλειά».

Η Χριστίνα συγκρούεται με τον Παύλο εξαιτίας του Χάρη, όμως η αιφνιδιαστική έφοδος του Νικηφόρου στο εξοχικό, τους φέρνει και πάλι στο ίδιο στρατόπεδο, καθώς η χωροφυλακή ανακαλύπτει ένα στοιχείο που μπορεί να ενοχοποιήσει και τους δύο.

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

Η Χλόη ονειρεύεται 

Ο Μαρκόπουλος χτυπά τη Σοφία 

19:40 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

