Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν – Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»

«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Φάμελλου έχει ως εξής:

«Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν στο Ελληνοαλβανικό Έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας. Η Θεσσαλονίκη σήμερα γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, τον ηρωικό αγώνα και σε δύο ημέρες γιορτάζει και την απελευθέρωσή της από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης.

Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη “πατριωτισμός”. Σε αυτό το συλλογικό ανώνυμο θαύμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στη θυσία του Άγνωστου Στρατιώτη για την ελευθερία της χώρας, οι ευθύνες μας σήμερα παραμένουν μεγάλες, πρώτα απ’ όλα για την ειρήνη, για τη διαρκή μάχη κατά του φασισμού, αλλά και για μια δίκαιη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα.

Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία. Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες. Χρόνια σας πολλά!».