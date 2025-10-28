Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν – Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος, Θεσσαλονίκη, Παρέλαση, 28η Οκτωβρίου

«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Φάμελλου έχει ως εξής:

«Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν στο Ελληνοαλβανικό Έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας. Η Θεσσαλονίκη σήμερα γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, τον ηρωικό αγώνα και σε δύο ημέρες γιορτάζει και την απελευθέρωσή της από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης.

Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη “πατριωτισμός”. Σε αυτό το συλλογικό ανώνυμο θαύμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στη θυσία του Άγνωστου Στρατιώτη για την ελευθερία της χώρας, οι ευθύνες μας σήμερα παραμένουν μεγάλες, πρώτα απ’ όλα για την ειρήνη, για τη διαρκή μάχη κατά του φασισμού, αλλά και για μια δίκαιη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα.

Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία. Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες. Χρόνια σας πολλά!».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

Ταμείο Ανάκαμψης: Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Τι είπε ο Τσιάρας στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας – Η νέα ΚΑΠ και η «πράσινη αρχιτεκτονική»

Τι να κάνετε αν το Windows PC σας «κρασάρει» – 6 λύσεις που μπορείτε πάντα να εμπιστευτείτε

«Κανένα διαστημικό σκάφος δεν θα επιβιώσει»: Ο ESA προσομοίωσε καταστροφική ηλιακή καταιγίδα για να προειδοποιήσει για τους...
περισσότερα
16:56 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρει...
16:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Σιμόπουλος: «Το “ΟΧΙ” του 1940 και η εποποιία που ακολούθησε στα βουνά της Αλβανίας αφορούν στο παρόν και στο μέλλον και όχι στο παρελθόν»

«Ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Βουλής στο σημερινό εορτασμό θέλω να τονίσω ότι το «...
14:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με το μήνυμά του στη στρατιωτική παρέλαση

Ο ιπτάμενος – Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης με το μήνυμ...
10:31 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Έφτασε στον χώρο της παρέλασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης γ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς