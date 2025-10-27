Φάμελλος: «Δημογραφικό SOS στον νομό Σερρών – Τραγικό το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γενικό Νοσοκομείο»

«Το θέμα της Υγείας είναι κρίσιμο ζήτημα για όλη την ελληνική περιφέρεια, γιατί δεν μπορεί καμία οικογένεια να μείνει στην ελληνική περιφέρεια, εάν δεν μπορεί να βρει την υγειά της», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά την επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε για το «τραγικό πρόβλημα υποστελέχωσης» και πρόσθεσε: «Οξύτατο είναι το πρόβλημα και στο νοσηλευτικό και στο υγειονομικό και στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στους γιατρούς. Με αυτές τις συνθήκες υπερεργασίας και υποαμοιβής, ούτε οι πολίτες θα έχουν υπηρεσίες Υγείας, ούτε θα έχουμε στελέχωση και θα μειώνεται συνεχώς το προσωπικό. Απαιτείται τώρα να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί και όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Πρέπει να αυξηθούν άμεσα, έως και να διπλασιαστούν, οι αμοιβές των γιατρών. Βαρέα – ανθυγιεινά σε όλους τους νοσηλευτές και να υλοποιηθεί ένα ευρύτατο πρόγραμμα χρηματοδότησης των νοσοκομείων».

Έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης υποστηρίζοντας: «Ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο που κάνουν, είναι να στηρίζουν τις ιδιωτικές κλινικές, κλείνοντας σιγά σιγά τις λειτουργίες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Έτσι όμως ερημώνει η ύπαιθρος.

Από τον ακριτικό νομό Σερρών, εκπέμπουμε ένα δημογραφικό SOS. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τριπλάσιους θανάτους από γεννήσεις στον νομό Σερρών. Δεν μπορεί μετά την εξαπάτηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στους ακρίτες να τους υποχρεώνει να πληρώσουν ένα τόσο ακριβό τίμημα».