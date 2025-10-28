Θεσσαλονίκη – Φράγκος: «Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν»

«Σήμερα τιμούμε το ηρωικό Έπος του ’40 και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μεγάλα ΟΧΙ χρειάζονται Μεταξάδες για να ακουστούν» τόνισε ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, μετά τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, «δυστυχώς το υπάρχον πολιτικό σύστημα έχει εγκαταλείψει τον αγώνα για δικαίωση. Δικαίωση που αφορά στη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Εμείς στην Ελληνική Λύση δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να κλείσει η συγκεκριμένη πληγή» είπε ο κ. Φράγκος και κατέληξε: «Χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω το έθνος. Σας ευχαριστώ».