Τόκιο: Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση του Τραμπ με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας – Βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός την Τρίτη (28/10) από τη νεοεκλεγείσα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, για συνομιλίες σχετικά με θέματα άμυνας και εμπορίου.

Οι δύο ηγέτες αντήλλαξαν θερμή χειραψία στην είσοδο του παλατιού Ακάσακα, πριν από την προγραμματισμένη 45λεπτη συνάντησή τους.

Japan’s new Prime Minister Sanae Takaichi greets President Donald Trump at the welcome ceremony in Tokyo. Follow our blog for the latest news and analysis: https://t.co/APqGXPNCzL pic.twitter.com/Jozn6StCve — Bloomberg (@business) October 28, 2025

Η Σανάε Τακαΐτσι ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, ο οποίος υπήρξε μέντοράς της. «Είχα εντυπωσιαστεί και με εμπνεύσατε πολύ», είπε στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ότι η Ουάσινγκτον είναι σύμμαχος του Τόκιο «στο υψηλότερο επίπεδο», σε μια εποχή που οι ΗΠΑ πιέζουν τη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

«Ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Ιαπωνία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι μια προνομιακή σχέση. Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Τραμπ.

President Trump Participates in a Signing Ceremony with the Prime Minister of Japan https://t.co/Vwo8a77mId — The White House (@WhiteHouse) October 28, 2025

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τόνισε πως επιθυμεί να εγκαινιάσει μια νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις των δύο κρατών.

Κυβερνητικές πηγές στο Τόκιο ανέφεραν πως η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας σκοπεύει να προτείνει τον Aμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS