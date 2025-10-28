Αυστραλία: Έκρηξη σε μεταλλείο της Νέας Νότιας Ουαλίας στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μεταλλείο στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, στη νοτιοανατολική Αυστραλία.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, διασώστες έσπευσαν τα ξημερώματα στο μεταλλείο που βρίσκεται στην περιοχή Κόμπαρ, 700 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ. Εκεί εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα και ανέσυραν στην επιφάνεια δύο τραυματισμένες γυναίκες, εκ των οποίων μία άφησε αργότερα την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο.

Τα αίτια της φονικής έκρηξης στο μεταλλείο διερευνώνται.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε σε μεταλλείο που ανήκει στην Polymetals Resources Ltd, από το οποίο γίνεται εξόρυξη αργύρου, ψευδαργύρου και μολύβδου. Λειτουργεί από το 1982, αλλά είχε κλείσει για εργασίες συντήρησης το 2020. Η Polymetals Resources το αγόρασε το 2023 και ξανάρχισε πρόσφατα τις εξορυκτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι παρόλο που η ασφάλεια στα μεταλλεία έχει βελτιωθεί σημαντικά, το δυστύχημα υπενθυμίζει σε όλους πως ο κλάδος δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει να επαγρυπνεί για την ασφάλεια των εργαζομένων. «Αυτή είναι μια θλιβερή ημέρα για την κοινότητα Κόμπαρ με αντίκτυπο σε ολόκληρη τη μεταλλευτική βιομηχανία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

