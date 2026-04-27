Άνοδο 2% στις τιμές του πετρελαίου φέρνει το «πάγωμα» των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, το δολάριο σημείωσε μικρή άνοδο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν ελαφρώς στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία, μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο μπλοκαρισμένη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη αναφοράς Brent αυξήθηκαν πάνω από 2%, φτάνοντας σε υψηλό τριών εβδομάδων στα 107,97 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 2,02 δολάρια ή 2,14%, φτάνοντας τα 96,42 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν κατά ένα μέτριο 0,3%, αφού οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν ιστορικό υψηλό κλείσιμο στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. Το δολάριο ήταν ισχυρότερο έναντι των βασικών νομισμάτων, αν και όχι σημαντικά, με αποτέλεσμα το ευρώ να υποχωρήσει κατά 0,15% στα 1,1706 δολάρια και το γεν να είναι οριακά ασθενέστερο στα 159,53 ανά δολάριο.

Παρά την εκεχειρία που έχει αναστείλει τις ευρείας κλίμακας εχθροπραξίες μετά τη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν πριν από δύο μήνες, δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το κρίσιμο αυτό πέρασμα παραμένει σχεδόν κλειστό, ασκώντας έντονες πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την αποστολή δύο απεσταλμένων στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συνεχίζει τις επαφές με χώρες που επιχειρούν να μεσολαβήσουν.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Τραμπ ανέφερε ότι η επικοινωνία παραμένει ανοιχτή, καλώντας την Τεχεράνη να προσέλθει σε διάλογο, επαναλαμβάνοντας ωστόσο πως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι η μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.