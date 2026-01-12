Χρυσές Σφαίρες 2026: Το «Golden» από to «K-Pop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι κινηματογραφικής ταινίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Χρυσές Σφαίρες 2026: Το «Golden» από to «K-Pop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι κινηματογραφικής ταινίας

Ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού κινηματογραφικής ταινίας στις Χρυσές Σφαίρες ήταν και το φαβορί. Το “Golden” από την ταινία “K-Pop Demon Hunters”, κέρδισε το βραβείο.

Αυτό το τραγούδι έχει κάνει γονείς να το μισήσουν και να το αγαπήσουν καθώς όλοι οι νεαροί θεατές και λάτρεις της ταινίας το ακούν ασταμάτητα

 

 

Ακούστε το τραγούδι ΕΔΩ:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:59 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Το Ιράν ξεπέρασε την «κόκκινη γραμμή» – Εξετάζουμε «ισχυρές επιλογές»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει μια σειρά από ενδεχόμενες απαντήσεις σ...
02:55 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος που διαδήλωνε υπέρ του Ιράν – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών – ΒΙΝΤΕΟ

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υ...
02:40 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Μακεδονία: Βανδάλισαν στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια – Έντονη αντίδραση της Σόφιας

Άγνωστος κατέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής τζάμι της κεντρικής εισόδου της πρεσβείας της Βου...
00:54 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση της Παρασκευής

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, εξακολουθούν να μην...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι