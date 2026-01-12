Χρυσές Σφαίρες 2026: Το «Golden» από to «K-Pop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι κινηματογραφικής ταινίας

Ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού κινηματογραφικής ταινίας στις Χρυσές Σφαίρες ήταν και το φαβορί. Το “Golden” από την ταινία “K-Pop Demon Hunters”, κέρδισε το βραβείο.

Αυτό το τραγούδι έχει κάνει γονείς να το μισήσουν και να το αγαπήσουν καθώς όλοι οι νεαροί θεατές και λάτρεις της ταινίας το ακούν ασταμάτητα

Without further ado, the #GoldenGlobes winner for Best Song Motion Picture goes to….”Golden” in KPop Demon Hunters! 🎶✨ pic.twitter.com/sZb8b1pn6R — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Ακούστε το τραγούδι ΕΔΩ: