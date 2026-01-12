Ολυμπιακός για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο: «Αν δεν μπορούν να βρουν ελίτ διαιτητή ας αναβάλλουν τον αγώνα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, σήμα

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω τοποθέτησης αναφέρθηκε στο ντέρμπι της Τετάρτης (14/01, 18:30) κόντρα στον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, απαιτώντας από την ΚΕΔ να ορίσει ελίτ διαιτητή, αλλιώς να αναβάλλει το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ:

«Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς από τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο “αρχιδιαιτητής” να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια! Προφανώς θα είναι μια ακόμα πρόκληση από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

 

