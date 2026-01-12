Τραμπ: Το Ιράν ξεπέρασε την «κόκκινη γραμμή» – Εξετάζουμε «ισχυρές επιλογές»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει μια σειρά από ενδεχόμενες απαντήσεις στην κλιμακούμενη αναταραχή στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών στρατιωτικών επιλογών, καθώς μαζικές διαδηλώσεις συνεχίζουν να συγκλονίζουν τη χώρα.

«Φαίνεται ότι αρχίζουν να το κάνουν», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Air Force One αν το Ιράν ξεπέρασε τη «κόκκινη γραμμή» που είχε θέσει για θανάτους διαδηλωτών.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει, και εμείς εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές. Θα λάβουμε μια απόφαση», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με αυτούς τους αξιωματούχους θα είναι μια συζήτηση σχετικά με τα πιθανά επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων, της χρήσης μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, της επιβολής περισσότερων κυρώσεων στην ιρανική κυβέρνηση και της ενίσχυσης των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της απείλησε χθες να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Επαναφορά σύνδεσης στο Ιράν με τη βοήθεια της SpaceX

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ για την αποκατάσταση της διαδικτυακής σύνδεσης στο Ιράν, όπου οι αρχές έχουν διακόψει την υπηρεσία κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Είναι πολύ καλός σε τέτοια θέματα, έχει μια πολύ καλή εταιρεία», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν θα συνεργαστεί με την εταιρεία SpaceX του Μασκ, η οποία παρέχει υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και στο Ιράν.

 

Πηγές: AFP, Reuters, ΕΡΤ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:55 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος που διαδήλωνε υπέρ του Ιράν – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών – ΒΙΝΤΕΟ

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υ...
02:40 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Μακεδονία: Βανδάλισαν στην πρεσβεία της Βουλγαρίας στα Σκόπια – Έντονη αντίδραση της Σόφιας

Άγνωστος κατέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής τζάμι της κεντρικής εισόδου της πρεσβείας της Βου...
00:54 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση της Παρασκευής

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, εξακολουθούν να μην...
23:40 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στην Κύπρο: Μυστήριος θάνατος στην Ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία και εξαφάνιση 56χρονου ολιγάρχη στη Λεμεσό

Δύο περίεργες υποθέσεις ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αρχές της Κύπρου. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι