Τραμπ: Το Ιράν ξεπέρασε την «κόκκινη γραμμή» – Εξετάζουμε «ισχυρές επιλογές»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει μια σειρά από ενδεχόμενες απαντήσεις στην κλιμακούμενη αναταραχή στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων πιθανών στρατιωτικών επιλογών, καθώς μαζικές διαδηλώσεις συνεχίζουν να συγκλονίζουν τη χώρα.

«Φαίνεται ότι αρχίζουν να το κάνουν», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Air Force One αν το Ιράν ξεπέρασε τη «κόκκινη γραμμή» που είχε θέσει για θανάτους διαδηλωτών.

«Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Ο στρατός το εξετάζει, και εμείς εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές. Θα λάβουμε μια απόφαση», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη από ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του Τραμπ με αυτούς τους αξιωματούχους θα είναι μια συζήτηση σχετικά με τα πιθανά επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων, της χρήσης μυστικών κυβερνοόπλων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, της επιβολής περισσότερων κυρώσεων στην ιρανική κυβέρνηση και της ενίσχυσης των αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της απείλησε χθες να ανταποδώσει τυχόν επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, στοχοθετώντας το Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, την ώρα που ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ έχει τεθεί σε υψηλό συναγερμό μπροστά στο ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης.

Επαναφορά σύνδεσης στο Ιράν με τη βοήθεια της SpaceX

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Έλον Μασκ για την αποκατάσταση της διαδικτυακής σύνδεσης στο Ιράν, όπου οι αρχές έχουν διακόψει την υπηρεσία κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Είναι πολύ καλός σε τέτοια θέματα, έχει μια πολύ καλή εταιρεία», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν θα συνεργαστεί με την εταιρεία SpaceX του Μασκ, η οποία παρέχει υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Starlink, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και στο Ιράν.

Πηγές: AFP, Reuters, ΕΡΤ