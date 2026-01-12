Βίντεο-σοκ από το Ιράν: Ψάχνουν τους αγαπημένους τους σε οθόνη που δείχνει φωτογραφίες νεκρών και ανάμεσα σε σακούλες με πτώματα

Σοκ προκαλούν βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Telegram και δείχνουν τεράστιο αριθμό πτωμάτων στο ιατροδικαστικό κέντρο Kahrizak του Ιράν, με τις οικογένειες των θυμάτων να θρηνούν ή να αναγνωρίζουν τα πτώματα.

Σε ένα βίντεο, φωτογραφίες πτωμάτων και τα ονόματα των νεκρών εμφανίζονται σε μια οθόνη που φαίνεται να είναι η αίθουσα ανακοινώσεων του ιατροδικαστικού κέντρου Kahrizak. Με βάση τα όσα φαίνονται σε αυτή την οθόνη, ο αριθμός των πτωμάτων μπορεί να φτάνει τα 250. Στα βίντεο, πολλά πτώματα φαίνονται καλυμμένα με μαύρες σακούλες. Μόνο μερικά από αυτά έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται το εσωτερικό ενός υπόστεγου με πολλά πτώματα μέσα, ενώ σε ένα τρίτο, εμφανίζεται ένα φορτηγό και άνθρωποι που ξεφορτώνουν πτώματα από αυτό.