Βίντεο-σοκ από το Ιράν: Ψάχνουν τους αγαπημένους τους σε οθόνη που δείχνει φωτογραφίες νεκρών και ανάμεσα σε σακούλες με πτώματα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Βίντεο-σοκ από το Ιράν: Ψάχνουν τους αγαπημένους τους σε οθόνη που δείχνει φωτογραφίες νεκρών και ανάμεσα σε σακούλες με πτώματα

Σοκ προκαλούν βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Telegram και δείχνουν τεράστιο αριθμό πτωμάτων στο ιατροδικαστικό κέντρο Kahrizak του Ιράν, με τις οικογένειες των θυμάτων να θρηνούν ή να αναγνωρίζουν τα πτώματα.

Σε ένα βίντεο, φωτογραφίες πτωμάτων και τα ονόματα των νεκρών εμφανίζονται σε μια οθόνη που φαίνεται να είναι η αίθουσα ανακοινώσεων του ιατροδικαστικού κέντρου Kahrizak. Με βάση τα όσα φαίνονται σε αυτή την οθόνη, ο αριθμός των πτωμάτων μπορεί να φτάνει τα 250. Στα βίντεο, πολλά πτώματα φαίνονται καλυμμένα με μαύρες σακούλες. Μόνο μερικά από αυτά έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται το εσωτερικό ενός υπόστεγου με πολλά πτώματα μέσα, ενώ σε ένα τρίτο, εμφανίζεται ένα φορτηγό και άνθρωποι που ξεφορτώνουν πτώματα από αυτό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:59 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ο στρατός των ΗΠΑ μελετά «πολύ δυνατές επιλογές» για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν «πολύ δυνατές επιλογές»...
02:55 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε σε πλήθος που διαδήλωνε υπέρ του Ιράν – Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών – ΒΙΝΤΕΟ

Ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υ...
00:54 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση της Παρασκευής

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, εξακολουθούν να μην...
23:40 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στην Κύπρο: Μυστήριος θάνατος στην Ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία και εξαφάνιση 56χρονου ολιγάρχη στη Λεμεσό

Δύο περίεργες υποθέσεις ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αρχές της Κύπρου. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι