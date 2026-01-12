Συνεχίζονται οι κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα – Νέος υπαρχηγός ο αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νέα Χαλκηδόνα, Εκτροπή Πυροσβεστικού Οχήματος

Ο αντιστράτηγος, Αναστάσιος Παππάς, ορίστηκε, νέος υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων. Επιπλέον στον βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος, ορίστηκαν οι Δημήτριος Μπριόλας και Παναγιώτης Μπαθρέλος. Ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κρίθηκαν οι αντιστράτηγοι λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας,  Χρήστος Πλατάς, Γεώργιος Μαρκουλάκης καθώς και οι αντιστράτηγοι – Γενικοί Επιθεωρητές, Χριστόφορος Μπόκας και Θεόδωρος Κοσμίδης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, «μετά τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων, κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αντιστρατήγου, οι κατωτέρω υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων Π.Σ., για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, με απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια ως ακολούθως»:

  • Αναστάσιος Παππάς, ως Υπαρχηγός του Σώματος

καθώς και στο βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος οι:

  • 1. Δημήτριος Μπριόλας
  • 2. Παναγιώτης Μπαθρέλος

Οι παρακάτω Αντιστράτηγοι-Υπαρχηγοί, τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας που υπηρετούν, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2026, λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, ως ακολούθως:

  • 1. Χρήστος Πλατάς
  • 2. Γεώργιος Μαρκουλάκης

καθώς και οι παρακάτω Αντιστράτηγοι – Γενικοί Επιθεωρητές:

  • 1. Χριστόφορος Μπόκας
  • 2. Θεόδωρος Κοσμίδης

Οι παρακάτω Υποστράτηγοι, προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026 λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, ως ακολούθως:

  • 1. Σίμος Αποστόλου
  • 2. Βασίλειος Σολδάτος

Επίσης, οι παρακάτω Υποστράτηγοι, προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026 ως ακολούθως:

  • 1. Ιωάννης Λουκάκης
  • 2. Κωνσταντίνος Ψαρρός
  • 3. Δημήτριος Σαράφης

Προάγονται οι παρακάτω Αρχιπύραρχοι στο βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026 ως ακολούθως:

  • 1. Ιωάννης Κώστας
  • 2. Δημήτριος Αντωνάκης
  • 3. Παναγιώτης Τιάγκος
  • 4. Αλέξανδρος Κουβακάς
  • 5. Λουκάς Μούτσελος
  • 6. Κωνσταντίνος Τσίκας
  • 7. Πασχάλης Χουρτερούδης
  • 8. Αθανάσιος Κατσαφάδος

Προάγονται οι παρακάτω Αρχιπύραρχοι στο βαθμό του Υποστρατήγου Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν επιλογής, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ως ακολούθως:

  • 1. Αριστείδης Κατιρτζίδης
  • 2. Βικέντιος Μαρινάκης
  • 3. Μιχαήλ Σεληνιωτάκης
  • 4. Αναστάσιος Μιχαλόπουλος
  • 5. Περικλής Κουλκουβίνης
  • 6. Ζώης Γιώτης
  • 7. Αλέξανδρος Μαυραγάνης
  • 8. Κωνσταντίνος Γόντικας
  • 9. Αστέριος Τσιούρβας

Σημειώνεται ότι οι κρίσεις θα συνεχιστούν, με την κρίση των Πυράρχων του Πυροσβεστικού Σώματος.

