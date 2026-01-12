Σφοδρό τροχαίο στην Π.Ε.Ο. Καστοριάς – Κοζάνης: Δύο τραυματίες έπειτα από καραμπόλα τριών οχημάτων – ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών επιβατικών αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, στην παλαιά εθνική οδό Καστοριάς – Κοζάνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:15, στην παλαιά εθνική οδό που συνδέει την Καστοριά με την Κοζάνη. Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγα μέτρα πριν από τη διασταύρωση με την Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων της Καλαμιάς. Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν συνολικά τρία επιβατικά αυτοκίνητα, κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως.

Από την σφοδρότητα της σύγκρουσης δύο από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα, προκειμένου να διακομιστούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Κοζάνης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα, καθώς και για τη συλλογή στοιχείων ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου: