Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026: Ζυγοί, είστε έτοιμοι για μια ανανέωση στη ζωή σας

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Κριέ, αν το τελευταίο διάστημα βασιζόσουν υπερβολικά στην παρόρμηση, τον ενθουσιασμό ή το χάος για να νιώθεις ζωντανός, η 12η Ιανουαρίου είναι η μέρα για να επαναπροσδιορίσεις την πορεία σου. Η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις σε καλούν τη Δευτέρα, αλλά όχι με την παλιά, εξαντλητική τους μορφή. Αν η δράση χωρίς κατεύθυνση δεν σε ικανοποιεί πια, αναβάθμισε την αυτοπειθαρχία σου έτσι ώστε να υπηρετεί πραγματικά την εξέλιξή σου. Όταν η εσωτερική σου φωτιά είναι εστιασμένη, η ορμή σου γίνεται ασταμάτητη.

Ταύρος

Ταύρε, πριν παρασυρθείς σε απογοήτευση ή απόδοση ευθυνών στις 12 Ιανουαρίου, σταμάτα για λίγο και εξέτασε πού μπορεί να έδωσες περισσότερα από όσα έπρεπε – ειδικά όσον αφορά τις δεξιότητες, τις ιδέες ή τη συναισθηματική σου προσφορά. Η σοφία σου έχει αξία και, όταν το αναγνωρίσεις πραγματικά αυτό, το να ζητάς την ανάλογη ανταμοιβή δεν θα σου προκαλεί πλέον αμηχανία.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, η πίστη είναι το καύσιμό σας στις 12 Ιανουαρίου. Κάπου στην πορεία ίσως ανταλλάξατε την αισιοδοξία με την προβλεψιμότητα, μπερδεύοντας την ασφάλεια με τη σταθερότητα. Όμως, το παρελθόν δεν μπορεί να καθορίσει το μέλλον σας, εκτός αν το επιτρέψετε εσείς. Αναζωπυρώστε την πίστη στην ικανότητά σας να αναγεννιέστε, να επαναπροσδιορίζετε και να αλλάζετε πορεία. Η ελπίδα γίνεται καταλύτης όταν η πίστη σας είναι ισχυρότερη από την τρέχουσα πραγματικότητα.

Καρκίνος

Καρκίνε, όσα «κατάπιες» στο όνομα της ηρεμίας απαιτούν να ακουστούν στις 12 Ιανουαρίου. Τα ανείπωτα συναισθήματα δεν διαλύονται, αλλά «ζυμώνονται» μέσα μας. Αυτή τη Δευτέρα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία σε ενθαρρύνει να πεις την αλήθεια με γλυκό αλλά ξεκάθαρο τρόπο, ακόμα κι αν νιώθεις άβολα. Η αποφυγή της συζήτησης μπορεί να διατηρεί μια επιφανειακή αρμονία, αλλά διαβρώνει την οικειότητα και την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Δώσε φωνή σε όσα έχουν σημασία τώρα, ώστε να μην επιτρέψεις στη δυσαρέσκεια να μιλήσει αντί για σένα αργότερα.

Λέων

Λέοντα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία σου υπενθυμίζει ότι το πάθος τρέφεται από τη συμμετοχή. Στις 12 Ιανουαρίου, ανάλαβε την πρωτοβουλία, ζήτα αυτό που θέλεις και μην υποθέτεις ότι οι άλλοι μπορούν να μαντέψουν την «πείνα» σου. Όταν υπερασπίζεσαι τις απολαύσεις και τις συναισθηματικές σου ανάγκες, εισέρχεσαι στη φυσική σου κυριαρχία και η χημεία με τους γύρω σου ακολουθεί.

Παρθένος

Παρθένε, η τάξη μπορεί να είναι καθησυχαστική, αλλά μπορεί επίσης να γίνει και κρησφύγετο. Στις 12 Ιανουαρίου, ίσως νιώσεις μια ιδιαίτερη έλξη προς τη ρουτίνα και το προβλέψιμο, προσκολλημένος/η σε ό,τι σου είναι οικείο επειδή φαντάζει ασφαλές. Κανείς δεν σε πιέζει να κάνεις ένα μεγάλο άλμα, αλλά η περιέργεια σου χτυπά αθόρυβα την πόρτα. Κοίταξε πέρα από τα συνηθισμένα σου μοτίβα και αναρωτήσου αν η άνεση έχει μετατραπεί σε περιορισμό. Η εξέλιξη ίσως βρίσκεται ακριβώς έξω από το «τέλειο» πρόγραμμα που έχεις φτιάξει.

Ζυγός

Ζυγέ, κάτι στη ζωή σου είναι έτοιμο για ανανέωση, ακόμα κι αν δεν μπορείς ακόμα να το εκφράσεις πλήρως. Στις 12 Ιανουαρίου έρχεται στην επιφάνεια μια δημιουργική ανησυχία, μια αλλαγή στις σχέσεις ή μια επιθυμία για ομορφιά με περισσότερη ουσία. Αυτή τη Δευτέρα, δώσε προσοχή σε ό,τι σου φαίνεται μπαγιάτικο ή υπερβολικά «στημένο». Η έμπνευση αναζητά κίνηση. Αν κάτι στη ζωή σου δείχνει λαμπερό αλλά δεν είναι πια ζωντανό, ποια μικρή αλλαγή θα μπορούσε να το βοηθήσει να αναγεννηθεί;

Σκορπιός

Σκορπιέ, ό,τι κάποτε ένιωθες ως αδιέξοδο, αρχίζει να χάνει την ισχύ του πάνω σου. Παλιές ενοχές, επίμονες μεταμέλειες ή συναισθηματικά κατάλοιπα του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια για να απελευθερωθούν, καθώς η Σελήνη σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία στις 12 Ιανουαρίου. Είσαι έτοιμος να κόψεις τους δεσμούς από τη ρίζα τους, αντί να περιορίζεσαι στη θεραπεία των συμπτωμάτων. Αυτό είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια απλή διαγραφή, είναι επιτέλους η λύτρωση. Όσο πιο ειλικρινά αντιμετωπίσεις αυτό που σε κρατούσε όμηρο, τόσο πιο ελαφρύς και ελεύθερος θα γίνεις.

Τοξότης

Τοξότη, υπάρχει μια αλήθεια που ανυπομονείς να εκφράσεις και η ανοιχτή ενέργεια του τριγώνου Σελήνης-Δία στις 12 Ιανουαρίου σε βοηθά να βρεις τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να το κάνεις. Η ειλικρίνειά σου είναι δύναμη, αλλά ο συγχρονισμός και ο τόνος έχουν σημασία. Λόγια που λέγονται χωρίς επίγνωση μπορούν να βγουν εκτός ελέγχου πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι, παρασύροντάς σε σε περιττά δράματα ή παρερμηνείες. Κάνε μια παύση πριν αντιδράσεις, ειδικά σε δημόσιο ή επαγγελματικό περιβάλλον.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, καλείσαι να αποσυνδέσεις την αίσθηση του εαυτού σου από όσα κατέχεις, παράγεις ή επιτυγχάνεις. Κάπου στην πορεία, ίσως παρέδωσες τη δύναμή σου στο κοινωνικό στάτους, στην επιβεβαίωση των άλλων ή στην υλική ασφάλεια. Στις 12 Ιανουαρίου, ανακάλεσε την εξουσία σου από τους εξωτερικούς δείκτες και επίστρεψέ την στον εσωτερικό σου κόσμο. Αν αφαιρούσες τους τίτλους και τα χρήματα από την εξίσωση, από πού θα πήγαζε η αίσθηση της προσωπικής σου κυριαρχίας;

Υδροχόος

Υδροχόε, στις 12 Ιανουαρίου βγαίνεις ξανά στο προσκήνιο, διεκδικώντας κομμάτια του εαυτού σου που κάποτε ένιωθες ότι ήταν «υπερβολικά», πολύ διαφορετικά ή πολύ τολμηρά. Όσα απέσυρες για χάρη της συμβατικότητας, είναι πλέον έτοιμα να φανούν ξανά. Αυτή είναι μια ημέρα αυτο-αποκατάστασης, όπου καλείσαι να αποδεχτείς την ευφυΐα σου χωρίς απολογητική διάθεση. Άφησε τον εαυτό σου να καταλάβει τον χώρο που του αναλογεί. Το φως της δημοσιότητας δεν αποτελεί απειλή.

Ιχθύες

Ιχθύες, η διάκριση είναι ο σύμμαχός σας στις 12 Ιανουαρίου. Δεν αξίζει σε κάθε πρόσκληση ένα «ναι», καθώς ορισμένες ευκαιρίες δεν συνάδουν με την ψυχή σας. Αυτή την περίοδο ξεκαθαρίζετε τι είναι αυτό που πραγματικά σας ενθουσιάζει και σας γεμίζει ενέργεια, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απομακρυνθείτε από οικείες ρουτίνες. Μια προσωρινή παύση ή ένα δημιουργικό διάλειμμα μπορεί να αποκαταστήσει τη «φωνή» σας και να αποσαφηνίσει την κατεύθυνσή σας.