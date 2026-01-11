Αποστολή στη Λευκωσία: Συνδρομή από Ισραήλ και ΗΠΑ για το βίντεο εξετάζουν οι κυπριακές αρχές

Ρωσικό «Modus Operand», με ίχνη που οδηγούν στο Αζερμπαϊτζάν και την εμπλοκή ενός ατόμου από Ισπανία, με τουρκικό πληκτρολόγιο. Αυτά είναι τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ του σκανδάλου με το βίντεο, που κλυδωνίζει το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου. Οι κυπριακές αρχές και δη οι μυστικές υπηρεσίες είναι βέβαιες για υβριδική επίθεση και προσανατολίζονται για συνδρομή από Ισραήλ και ΗΠΑ.

Ανταπόκριση από Λευκωσία: Χρήστος Μαζανίτης

Όσο περνούν οι ώρες αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα κομμάτια από το παζλ του σκανδάλου με το βίντεο που εμφανίζει ανθρώπους από το στενό περιβάλλον του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη να ζητούν χρήματα για την ενίσχυση της προεκλογικής του καμπάνιας.

Ο τρόπος δράσης είναι το Doppelganger ή «Σωσίας» όπως είναι η απόδοσή του στα ελληνικά και στην ουσία είναι η διάχυση μίας είδησης μέσω συγκεκριμένων διαύλων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή blogs με σκοπό τη δημιουργία σύγχυσης και αποσταθεροποιητικών τάσεων.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας των Κυπριακών Αρχών, τα ίχνη οδηγούν σε δύο χώρες, σε Αζερμπαϊτζάν και Ισπανία. Τα ηλεκτρονικά ίχνη δείχνουν ότι η αποδέσμευση του επίμαχου βίντεο έγινε από Αζερμπαϊτζάν με συμμετοχή ατόμου, του οποίου η ψηφιακή ή φυσική παρουσία είναι στην Ισπανία.

Παράλληλα θεωρείται σχεδόν βέβαιη και η τουρκική συμμετοχή λένε οι κυπριακές αρχές. Το κύριο στοιχείο είναι οι 4 λέξεις, στις οποίες εντοπίστηκαν τα γράμματα του τουρκικού αλφαβήτου. Η μία λέξη με το τουρκικό “ş” που βρισκόταν μέσα στο γραφικό και οι τρεις λέξεις με το τουρκικό “ı” αντί για το λατινικό “i”, στο οποίο απουσιάζει η χαρακτηριστική τελεία από επάνω.

Αυτό που δεν έχουν αυτή τη στιγμή οι Αρχές στην Κύπρο είναι η ταυτότητα των ανθρώπων που συστήθηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές, οι οποίοι και κατέγραψαν τις επίμαχες συνομιλίες.

Οι τρεις εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο (Γ. Λακκοτρύπης, Χ. Χαραλάμπους, Γ. Χρυσοχόου) έχουν ήδη καταθέσει όλα τα στοιχεία που είχαν διαθέσιμα για την ταυτότητά τους, όμως φαίνεται να είναι εξαφανισμένοι από προσώπου γης.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης, που είναι και το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, έχει καταθέσει μεταξύ άλλων και τα τιμολόγια με συνολικά 15.000 ευρώ που έχει εισπράξει για τις υπηρεσίες του, από την εταιρεία των Ολλανδών. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε στις Αρχές τα χρήματα αυτά ήταν η αμοιβή του για υπηρεσίες που τους προσέφερε, στο πλαίσιο των ταξιδιών που έκανε για να τους συναντήσει στο εξωτερικό.

Ο Γιώργος Λακκοτρύπης φέρεται να έχει συναντήσει συνολικά 10 φορές τους φερόμενους ως Ολλανδούς επιχειρηματίες. Με τον επιχειρηματία – ιδιοκτήτη της εταιρείας Cyfield – συναντήθηκαν 2 φορές ενώ με τον διευθυντή του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, υπήρξε μόνο μία διαδικτυακή συνάντηση μέσω zoom, την οποία και κατέγραψαν, αποσπάσματα της οποίας φαίνονται στο επίμαχο βίντεο.

Από τους Ολλανδούς, ο ένας φέρεται να είχε ανατολική προφορά, που παρέπεμπε σε πρώην σοβιετική χώρα. Το όνομα που χρησιμοποίησε είναι ρουμανικό, το οποίο προφανώς και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ενώ και η εταιρεία των Ολλανδών μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει η ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ούτε καν τα γραφεία της.

Για όλους αυτούς τους λόγους, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επισήμως, από τις κυπριακές αρχές εξετάζεται σοβαρά πλέον να γίνει αίτημα συνδρομής από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ, οι οποίες εκτιμάται ότι με την πολύτιμη εμπειρία τους αλλά και τα εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα θα μπορέσουν να κάνουν εις βάθος έρευνα και να δώσουν τελικά τις πολυπόθητες απαντήσεις.

Η κοινή γραμμή που ακολουθούν, πλέον, όλοι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου είναι αυτή της «σιωπής», παραπέμποντας στις γραπτές δηλώσεις που έχουν κάνει την πρώτη ημέρα των αποκαλύψεων. Από εκεί και πέρα από το περιβάλλον τους λένε προς το enikos.gr ότι όσο είναι η έρευνα σε εξέλιξη «δε θα πουν το παραμικρό, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από το κέντρο που συντόνισε την υβριδική επίθεση».