Κατερίνα Παπουτσάκη: Ποζάρει ξαπλωμένη στην άμμο – ΦΩΤΟ

Οι καλοκαιρινές διακοπές συνεχίζονται για την Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία εξακολουθεί να μοιράζεται στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στην Κάρπαθο, την Ίο και πλέον απολαμβάνει χαλαρές ημέρες σε άγνωστο προορισμό, χωρίς να αποκαλύπτει πού βρίσκεται.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κατερίνα Παπουτσάκη ανάρτησε φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, ενώ δημοσίευσε και στιγμιότυπα από το κάμπινγκ που έκανε μαζί με τον σύντροφό της. Η ηθοποιός θέλησε επίσης να δείξει στους ακόλουθούς της τις παραλίες που επισκέφθηκαν, καταγράφοντας με τον φακό της την καλοκαιρινή τους καθημερινότητα.

Σε μία ακόμη φωτογραφία, η ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό της μια σελίδα από το σενάριο που διαβάζει αυτό το διάστημα, δίνοντας μια μικρή γεύση από τα επαγγελματικά της σχέδια που τρέχουν παράλληλα με τις διακοπές.

Στη λεζάντα της ανάρτησης δεν έγραψε κάτι, περιορίστηκε όμως να προσθέσει ένα emoji σε σχήμα κύματος, που ταίριαζε απόλυτα με το καλοκαιρινό της σκηνικό.

Δείτε φωτογραφίες