Βίντεο: Η στιγμή που 22χρονος YouTuber παρασύρεται από καταρράκτη

Βίντεο με την στιγμή που 22χρονος YouTuber στην Ινδία παρασύρεται από καταρράκτη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Σαγκάρ Τουντού από το Μπερχαμπούρ, έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο, καθώς περπατούσε στα νερά του καταρράκτη Ντουντούμα, στο κρατίδιο Οντίσα.

Το βίντεο που έχει τραβηχτεί απο κινητό τηλέφωνο δείχνει τον νεαρό άνδρα να στέκεται πάνω σε έναν βράχο στη μέση μεγάλου χείμαρρου που τον περικυκλώνει.

Αρκετοί θεατές τον καλούν αλλόφρονες να επιστρέψει στην όχθη, ενώ προσπαθούν να ρίξουν ένα σχοινί για να τον σώσουν λίγο πριν τον παρασύρει το ρεύμα.

Μέχρι στιγμής η σορός του δεν έχει εντοπιστεί, αλλά θεωρείται νεκρός.

Ο 22χρονος είχε ένα κανάλι στο YouTube με σχεδόν 500 συνδρομητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του συγκεκριμένου καταρράκτη, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι τα ισχυρά ρεύματά του, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, θέτουν σοβαρούς κινδύνους για τους επισκέπτες.