Οι αστρονόμοι βρήκαν το «χαμένο ασήμι» του Ήλιου που κρυβόταν σε κοινή θέα

Θεωρητικά, ο Ήλιος μοιράζεται την ίδια χημική προέλευση με μετεωρίτες ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών. Ωστόσο, για δεκαετίες, οι αστρονόμοι αναρωτιούνταν γιατί το άστρο μας φαινόταν να περιέχει σημαντικά λιγότερο ασήμι σε σχέση με αυτούς τους αρχαίους διαστημικούς βράχους.

Η απάντηση ίσως είναι ότι απλώς δεν κοιτάζαμε αρκετά προσεκτικά. Το σύμπαν κρύβει μυστικά που συχνά βρίσκονται ακριβώς μπροστά στα μάτια μας, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αποκαλυφθούν. Ένα τέτοιο κοσμικό μυστήριο, που βασάνιζε την επιστημονική κοινότητα για χρόνια, αφορούσε τη χημική σύσταση του δικού μας άστρου.

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Astronomy & Astrophysics, οι ερευνητές εξηγούν ότι μια πιο ρεαλιστική μοντελοποίηση της ατμόσφαιρας του Ήλιου δείχνει ότι στην πραγματικότητα περιέχει περίπου 55% περισσότερο ασήμι από ό,τι υπολογιζόταν προηγουμένως.

Ευθυγράμμιση με την κοσμική ιστορία

Η τιμή αυτή ευθυγραμμίζεται πολύ καλύτερα με τη χημική ιστορία των παλαιότερων μετεωριτών και προχωρά την κατανόησή μας για το πώς παράγονται και επεξεργάζονται τα βαρύτερα στοιχεία, όπως το ασήμι, στον αστρικό κύκλο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι τα ευρήματα αυτά αποτελούν αποτέλεσμα πιο εκλεπτυσμένων, και όχι απαραίτητα νέων, μετρήσεων του ηλιακού περιβάλλοντος. Για δεκαετίες, οι αστρονόμοι προβληματίζονταν για το χαμένο ασήμι του Ήλιου. Όπως αποδείχθηκε, απλώς δεν το κοιτάζαμε με τον σωστό τρόπο.

«Η νέα γνώση σχετικά με τη σύσταση του Ήλιου είναι σημαντική για την κατανόηση άλλων άστρων, πλανητών και κοσμικού υλικού, επειδή ο Ήλιος αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς της αστρονομίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Σεμά Καλισκάν (Sema Caliskan), πρώτη συντάκτρια της μελέτης και νυν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο.

Εξωγήινες χρονικές κάψουλες

Κάθε στοιχείο έχει μια μοναδική φασματική υπογραφή, η οποία αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο το στοιχείο αυτό απορροφά το φως. Αυτά τα μοτίβα λειτουργούν ως αποτυπώματα για την αστρική ιστορία, καθώς το αστρικό φως που περνά μέσα από άτομα στο διάστημα παράγει συγκεκριμένες φασματικές γραμμές, τις οποίες οι αστρονόμοι μπορούν να συγκρίνουν με τα φάσματα γνωστών στοιχείων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ορισμένα στοιχεία όπως το ασήμι αποτελούν πολύτιμους ιχνηλάτες του τρόπου με τον οποίο σχηματίζονται τα βαρύτερα στοιχεία στα άστρα, γεγονός που κατ’ επέκταση έχει προεκτάσεις για το πώς αυτά κατέληξαν σε πλανήτες και άλλα σώματα της αστρικής μας γειτονιάς.

Ωστόσο, τα προηγούμενα μοντέλα οδηγούσαν σε μια «ανεξήγητη ασυμφωνία» στην περιεκτικότητα σε ασήμι ανάμεσα στο ηλιακό σύστημα που παρατηρούμε σήμερα, τους μετεωρίτες —οι οποίοι αποτελούν ανέγγιχτες χρονικές κάψουλες από τις πρώτες ημέρες του Ήλιου— και τον ίδιο τον Ήλιο.

Μοντελοποίηση της πολυπλοκότητας

Στη μελέτη, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε υπεραπλουστευμένα μοντέλα της ηλιακής ατμόσφαιρας, καθώς και σε ελλιπή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ασήμι αλληλεπιδρά με το φως και άλλα σωματίδια.

Με άλλα λόγια, ο στόχος της πρόσφατης εργασίας ήταν να σχεδιαστεί ένα μοντέλο που θα αποτύπωνε με μεγαλύτερη ακρίβεια την πολυπλοκότητα των εξωτερικών στρωμάτων του Ήλιου, καθώς και τη φυσική των ατόμων του ασυρμού.

«Χρησιμοποιώντας το νέο μοντέλο, η ομάδα κατέληξε σε μια αναθεωρημένη ερμηνεία των ηλιακών φασματικών γραμμών», εξήγησε η Καλισκάν, η οποία διεξήγαγε τη μελέτη ως διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: Το ασήμι του Ήλιου δεν είχε «χαθεί» ποτέ. Η προσέγγισή μας ήταν απλώς λανθασμένη. Επιπλέον, η διόρθωση αυτή παρουσιάζει πολύ καλύτερη συμφωνία με τους μετεωρίτες που εικάζεται ότι προέρχονται από το ίδιο νεφέλωμα αστρικής σκόνης και αερίων με τον Ήλιο.

Ακολουθώντας τα άστρα

Παρόλα αυτά, στη μελέτη, η ομάδα περιέγραψε μερικές εργασίες για την καλύτερη επικύρωση των ευρημάτων. Μία από αυτές τις βελτιώσεις, ο έλεγχος για πιθανές αποκλίσεις που ενδέχεται να εισάγουν άλλα μεταλλικά στοιχεία, θα παρουσιαστεί σε επόμενη δημοσίευση, όπως εξήγησαν. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η νέα μέθοδος θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί στη μελέτη άλλων άστρων.

Όπως έγραψαν στη δημοσίευση, ο Ήλιος αποτελεί ένα «σημαντικό σημείο αναφοράς» για τη διερεύνηση της αστρικής δυναμικής. Καθώς το μοντέλο φαίνεται να λειτουργεί καλά για το δικό μας άστρο, το προφανές επόμενο βήμα θα ήταν να δοκιμαστεί και αλλού, ανέφεραν.

«Μελετώντας το φως άστρων διαφορετικών τύπων και ηλικιών, ελπίζουμε να κατανοήσουμε πού σχηματίζεται το ασήμι στο σύμπαν και πώς έχει κατανεμηθεί στον Γαλαξία μας με την πάροδο του χρόνου», κατέληξε η Καλισκάν.