Τρόμος σε αεροδρόμιο: Γυναίκα ξυλοκόπησε υπάλληλο και κατέστρεψε τον υπολογιστή του – «Έχω δικαιώματα» φώναζε

Τρόμος σε πύλη επιβίβασης αεροδρομίου: Γυναίκα ξυλοκόπησε υπάλληλο και κατέστρεψε τον υπολογιστή του

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο στις ΗΠΑ, όταν μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε σε υπάλληλο της Southwest Airlines και κατέστρεψε τον υπολογιστή του, έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να επιβιβαστεί σε πτήσεις με standby εισιτήριο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και συνέβη στις 14 Οκτωβρίου. Μάρτυρας της σκηνής, ο Peyton Turberville, δήλωσε ότι η άγνωστη γυναίκα έγινε έξαλλη όταν δεν κατάφερε να ταξιδέψει. Σε κατάσταση αμόκ πλησίασε τον υπάλληλο της εταιρείας –ο οποίος φορούσε ροζ πουκάμισο– και τον αποκάλεσε «γ@@@νο», φωνάζοντας: «Με δουλεύετε; Πρέπει να φύγω», πριν του ρίξει μια δυνατή κλωτσιά.

Οι επιβάτες που περίμεναν στην πύλη άκουγαν με φρίκη, ενώ ο Turberville ακούγεται να λέει: «Αυτό είναι επίθεση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα συνέχισε να φωνάζει ακατάληπτα: «Δύο πτήσεις, δύο πτήσεις, τρία αεροπλάνα έπειτα από 45 λεπτά», τονίζοντας κάθε απαίτησή της με ένα εκκωφαντικό «Ε;» στο τέλος.

Ο υπάλληλος προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο η γυναίκα τον ακολούθησε, απαιτώντας από τους παριστάμενους να καλέσουν την αστυνομία. «Έχω δικαιώματα, θέλω την αστυνομία», φώναξε σε έναν επιβάτη που της απηύθυνε τον λόγο.

Η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί: επέστρεψε στην πύλη και ξαναχτύπησε τον ήδη κατεστραμμένο υπολογιστή, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα, ενώ συνέχισε να καταδιώκει τον υπάλληλο μέχρι το γραφείο του.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν η γυναίκα συνελήφθη, ενώ τόσο η Southwest Airlines όσο και το Αεροδρόμιο του Ορλάντο δεν έχουν σχολιάσει επίσημα το περιστατικό.

Το σοκαριστικό αυτό συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση bodycam βίντεο που δείχνει έναν πιλότο της Southwest να απομακρύνεται από το κόκπιτ λίγο πριν την απογείωση, με την υποψία ότι ήταν μεθυσμένος.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 52χρονος πιλότος David Allsop συνελήφθη τον Ιανουάριο στη Savannah της Τζόρτζια, λίγο πριν απογειώσει το Flight 3772 με προορισμό το Σικάγο. Αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροσκάφος κατόπιν υπόδειξης της TSA, καθώς υπήρχαν υπόνοιες πως είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Στο βίντεο, ο Allsop παραδέχεται πως είχε πιει «μερικές μπύρες» περίπου 10 ώρες πριν, ενώ παραδέχτηκε πως κατανάλωσε «τρεις Miller Lite» μαζί με τον συγκυβερνήτη του. Απέτυχε σε δύο από τα τρία τεστ νηφαλιότητας και αρνήθηκε να υποβληθεί σε αιμοληψία. Η Southwest επιβεβαίωσε πως ο Allsop απολύθηκε, ουσιαστικά βάζοντας τέλος στην καριέρα του ως πιλότος.

