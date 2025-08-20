Σαντορίνη: Καμπανάκι από τους ειδικούς για την κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι – «Από εδώ και πέρα δεν χτίζει κανείς» – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση έχει προκληθεί από τις πρόσφατες κατολισθήσεις στη Σαντορίνη, και συγκεκριμένα στο Ημεροβίγλι, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες της άναρχης δόμησης σε περιοχές με γεωλογικές ευαισθησίες.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα στις τουριστικές περιοχές του νησιού των Κυκλάδων.

Την περασμένη Κυριακή (17/8) ένα τεράστιο κομμάτι γης στο Ημεροβίγλι αποκολλήθηκε παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του καλύπτοντας την περιοχή με ένα σύννεφο σκόνης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο είναι ευάλωτο, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την υπερβολική δόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή και γι’ αυτό ζητούν διενέργεια αυστηρών ελέγχων και λήψη άμεσων μέτρων σε Φυρά, Οία και Ημεροβίγλι, δηλαδή στις υπερκορεσμένες τουριστικές περιοχές του νησιού.

«Από εδώ και πέρα δεν χτίζει κανείς»

«Μην το επιτείνουμε σαν κατάσταση κι έχουμε επαναλαμβανόμενες κατολισθήσεις και το ένα μπλοκ να παρασέρνει το άλλο και να αρχίσουν να φεύγουν σπίτια. Κάποιος πρέπει να οριοθετήσει την περιοχή, ότι από εδώ και πέρα δεν χτίζει κανείς. Η υπερφόρτωση σε μια τόσο ευπαθή περιοχή με τέτοιου είδους πετρώματα προφανώς και ενέχει κινδύνους κατολισθήσεων», λέει ο Αβραάμ Ζελιλίδης, καθηγητής Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο κομμάτι γης είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο από την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής επικινδυνότητας.

«Υπάρχει μεγάλη ποσότητα υλικών, που δύνανται να αποκολληθούν και να κυλίσουν προς τα κάτω… Σε πολλά σημεία του πρανούς έχουν οδηγήσει οι κάτοικοι της περιοχής, αγωγούς απαγωγής όμβριων υδάτων. Αν ας πούμε γίνει μια οικοδομική δραστηριότητα στη στέψη του πρανούς και γίνουν κάποιες δονήσεις σίγουρα θα έχουμε μια επανάληψη…», λέει ο Κωνσταντίνος Λουπασάκης καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής ΕΜΠ.

Δήμος Θήρας: «Δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας»

Ο Δήμος Θήρας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για το συμβάν της αποκόλλησης των χωμάτων που σημειώθηκε στα πρανή του Ημεροβιγλίου, ενημερώνει ότι από τις εκτιμήσεις των αρμόδιων προκύπτει ότι δεν τίθεται θέμα επικινδυνότητας.

«Οποιαδήποτε άλλη αναφορά που προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις και αλλοιώνει την πραγματικότητα δημιουργεί παραπλανητική αίσθηση για το γεγονός.

Διευκρινίζεται ότι στην περιοχή δεν πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες, καθώς κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ισχύει ρητή απαγόρευση εκτέλεσης τέτοιων δραστηριοτήτων.

Οι αποκολλήσεις γαιών στα πρανή της καλντέρας δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο, λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής μορφολογίας της Σαντορίνης. Για την προστασία κατοίκων και υποδομών, όπου υπάρχει ανθρωπογενές περιβάλλον, έχουν τοποθετηθεί φράκτες, δίκτυα και άλλα μέτρα θωράκισης, ενώ για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται πρόσθετες παρεμβάσεις, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε μετά τους σεισμούς του Φεβρουαρίου.

Υπογραμμίζεται ότι περιστατικά αυτού του τύπου, αν και μπορεί να προκαλούν εντύπωση, σπάνια εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο.

Η Σαντορίνη εξακολουθεί να είναι ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός, και οι αρμόδιες αρχές εργάζονται με συνέπεια για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την προστασία της εικόνας του νησιού διεθνώς», αναφέρει η ενημέρωση.