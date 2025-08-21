ΑΕΚ: Ο Ελίασον αντί του Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ

Με τις αναμετρήσεις απέναντι στην Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του UEFA Conference League να πλησιάζουν, η ΑΕΚ έκανε αλλαγή στη λίστα της για την Ευρώπη. Η «Ένωση» ανακοίνωσε την αντικατάσταση του τραυματία Ρομπέρτο Περέιρα από τον Σουηδό μεσοεπιθετικό Νίκλας Ελίασον, με την απόφαση να έχει ήδη καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA.

Ο Ελίασον προστίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τα δύο παιχνίδια απέναντι στους Βέλγους, δίνοντας στην ΑΕΚ περισσότερη δημιουργία και ταχύτητα στο παιχνίδι της. Η επιλογή αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς ο Περέιρα δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα λόγω του τραυματισμού του.

Παράλληλα, ο Σουηδός ποδοσφαιριστής ταξίδεψε το πρωί της Τετάρτης (20/8) μαζί με την αποστολή για τις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη (21/8, 21:00) θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Η παρουσία του στην αποστολή δείχνει ξεκάθαρα ότι ο προπονητής προγραμματίζει να τον χρησιμοποιήσει άμεσα, προσβλέποντας στη φρεσκάδα και στο κάθετο παιχνίδι που μπορεί να προσφέρει στην επίθεση.