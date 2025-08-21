ΑΕΚ: Ο Ελίασον αντί του Περέιρα στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Με τις αναμετρήσεις απέναντι στην Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του UEFA Conference League να πλησιάζουν, η ΑΕΚ έκανε αλλαγή στη λίστα της για την Ευρώπη. Η «Ένωση» ανακοίνωσε την αντικατάσταση του τραυματία Ρομπέρτο Περέιρα από τον Σουηδό μεσοεπιθετικό Νίκλας Ελίασον, με την απόφαση να έχει ήδη καταχωρηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA.

Ο Ελίασον προστίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για τα δύο παιχνίδια απέναντι στους Βέλγους, δίνοντας στην ΑΕΚ περισσότερη δημιουργία και ταχύτητα στο παιχνίδι της. Η επιλογή αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς ο Περέιρα δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα λόγω του τραυματισμού του.

Παράλληλα, ο Σουηδός ποδοσφαιριστής ταξίδεψε το πρωί της Τετάρτης (20/8) μαζί με την αποστολή για τις Βρυξέλλες, όπου την Πέμπτη (21/8, 21:00) θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Η παρουσία του στην αποστολή δείχνει ξεκάθαρα ότι ο προπονητής προγραμματίζει να τον χρησιμοποιήσει άμεσα, προσβλέποντας στη φρεσκάδα και στο κάθετο παιχνίδι που μπορεί να προσφέρει στην επίθεση.

01:51 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

