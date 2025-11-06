Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές

Αίσθηση προκαλεί απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα « Ανακαινίζω Νοικιάζω» που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή, το πρώτο καμπανάκι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με αιτήσεις για το πρόγραμμα χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι, μέσα σε 1 μήνα, περίπου το 30% των αιτήσεων που κατατέθηκαν από ενδιαφερομένους σε όλη τη χώρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα προερχόταν από την Ηλεία.

Όταν τα στοιχεία έφτασαν στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής, που έχει την εποπτεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία υλοποιεί το πρόγραμμα, δόθηκε εντολή να γίνει έλεγχος. Όχι δειγματοληπτικός, αλλά στο σύνολο των αιτήσεων. Και ο έλεγχος έβγαλε λαβράκι. Στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Ελλάδας, όπου ανήκει η Ηλεία, είχαν κατατεθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή περίπου 1.800 αιτήσεις.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων οδήγησε στην ανάκληση των 1.200 ή ποσοστού 70%. Συνολικά στο πρόγραμμα, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις και είχαν γίνει 2.978 ανακλήσεις. Μέσα σε αυτές και οι 1.200 ανακλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις περιείχαν ανακριβή και σε πολλές περιπτώσεις αναληθή στοιχεία.

Όπως επισημαίνει πηγή του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής στην εφημερίδα, «παρά το γεγονός ότι η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και κατά την αίτηση επιλέγει ο αιτών το ακίνητο που έχει δηλώσει στο Ε9, σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν δηλωθεί αληθή στοιχεία κυριότητας επί ακινήτων στις φορολογικές αρχές Δηλαδή, είχαν δηλωθεί στο Ε9 ψευδώς ακίνητα, με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα επιδότησης».

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας που έγινε από επιτηδείους να εξαπατήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και να εισπράξουν την προκαταβολή του προγράμματος, που φτάνει το 50% του συνολικού ποσού, είναι ότι από τις διασταυρώσεις βρέθηκε ένα ακίνητο να έχει δηλωθεί σε 20 διαφορετικές αιτήσεις. Πέραν των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, σε πολλές αιτήσεις διαπιστώθηκαν λάθος στοιχεία επικοινωνίας, ανύπαρκτα ή πολλά ίδια emails που επαναλαμβάνονταν, ανύπαρκτοι ή επαναλαμβανόμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί.

Για τον Έβρο

Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης «Μετεγκατάσταση στον Έβρο» εντοπίστηκαν προσπάθειες μη δικαιούχων να καρπωθούν κονδύλια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην εφάπαξ ενίσχυση με 10.000 ευρώ οικογενειών και νέων ανθρώπων για να εγκατασταθούν μόνιμα στους δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας. Μέχρι στιγμής, 600 ενδιαφερόμενοι έχουν μπει στο σύστημα και έχουν δημιουργήσει αίτηση. Έχουν υποβληθεί 105 αιτήσεις, αλλά μόλις δύο έχουν προεγκριθεί.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον το 90% των αιτήσεων θα απορριφθεί. Για τρεις βασικούς λόγους: