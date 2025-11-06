Στιγμές τρόμου στο Μπρονξ: Αυτοκίνητο εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες – Τραυματίστηκαν 7 πυροσβέστες

Enikos Newsroom

διεθνή

Στιγμές τρόμου στο Μπρονξ: Αυτοκίνητο εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες – Τραυματίστηκαν 7 πυροσβέστες

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μπρονξ, όταν ένα αυτοκίνητο εξερράγη ξαφνικά, προκαλώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό της Νέας Υόρκης.

Επτά πυροσβέστες τραυματίστηκαν, τρεις εκ των οποίων σοβαρά, καθώς προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μπροστά από ένα κτίριο στην περιοχή Longwood.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 7:06 μ.μ. τοπική ώρα, καταγράφηκε σε εντυπωσιακό βίντεο όπου φαίνονται οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από τον δρόμο.


Ο επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης, Τζον Εσποζίτο, περιέγραψε τη στιγμή της καταστροφής: «Υπήρχαν πολλά σκουπίδια και συντρίμμια στο πεζοδρόμιο που είχαν πάρει φωτιά. Υπήρχαν και μερικά αυτοκίνητα που καίγονταν. Και λίγο μετά την άφιξή μας στο σημείο, σημειώθηκε μια έκρηξη, μια τεράστια πύρινη σφαίρα».


Σύμφωνα με τις αρχές, οι επτά πυροσβέστες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Τρεις εισήχθησαν με σοβαρά εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις υπέστησαν ελαφρότερα τραύματα. Όπως ανακοίνωσε ο Εσποζίτο, «τα εγκαύματα θεωρούνται σοβαρά, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή».

Γιατρός του νοσοκομείου Jacobi, όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις σοβαρά εγκαυματίες, δήλωσε ότι είναι «ανήσυχος», αλλά παραμένει αισιόδοξος για την ανάρρωσή τους.


Ο ίδιος πρόσθεσε συγκινημένος: «Ένα τείχος φωτιάς τους τύλιξε. Αυτό που τους απασχολούσε ήταν οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους. Και υπάρχει λόγος που σας αποκαλώ τους καλύτερους της Νέας Υόρκης».

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 8:19 μ.μ., σύμφωνα με το FDNY. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το απανθρακωμένο κουφάρι του οχήματος και τον δρόμο γεμάτο καμένα συντρίμμια και στάχτη.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πεζών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στη Διεθνή Έκθεση CPHI 2025 στη Φρανκφούρτη

PIF: Τα προσωρινά μέτρα για τη μείωση του clawback δεν επαρκούν για τη βιωσιμότητα του συστήματος

«Ανακαινίζω Νοικιάζω»: Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές

Στους δρόμους σήμερα υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας – Τα αιτήματά τους

Η Google προειδοποιεί 3 δισ. χρήστες smartphone – «Μην χρησιμοποιείτε δημόσια Wi-Fi»

Kathleen Folbigg: Η αποκαλούμενη «χειρότερη serial killer της Αυστραλίας» καταγγέλλει ότι τα ημερολόγιά της χρησιμοποιήθηκα...
περισσότερα
10:35 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ζοχράν Μαμντάνι: Μια «πριγκίπισσα Νταϊάνα» στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης – Η γνωριμία τους σε dating app και ο ρόλος της στην άνοδό του

Η νέα «Πρώτη Κυρία» της Νέας Υόρκης, Ράμα Ντουβάτζι, φαίνεται να τραβά πλέον τα βλέμματα σχεδό...
09:45 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Διεθνής Αμνηστία: Το δικαίωμα στην άμβλωση απειλείται στην Ευρώπη – Οι χώρες που θέτουν εμπόδια

Διάφορα εμπόδια περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην άμβλωση στην Ευρώπη, ένα δικαίωμα π...
09:15 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: 7 άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό μετά την κατάρρευση μεγάλης κατασκευής

Επτά άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πόλη Ουλσάν, τη...
08:54 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που το αεροσκάφος της UPS συντρίβεται μετά την απογείωση – Τουλάχιστον 12 νεκροί

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στο διεθνές αεροδρόμιο του Λούισβιλ, στο Κεντάκ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς