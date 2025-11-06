Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης έπεσε 57χρονη – Παρέδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για… να τα φυλάξει

Προσποιούμενη την αστυνομικό και με πρόσχημα ότι βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην περιοχή της, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, για τη σύλληψη υπόπτων, μία 47χρονη έπεισε ανυποψίαστη γυναίκα να της παραδώσει 100.000 ευρώ, δήθεν για να τα φυλάξει, και έγινε… καπνός.

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση προς την 57χρονη παθούσα από υποτιθέμενο υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανότατα συνεργό της 47χρονης.

Η απάτη, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στις Συκιές Θεσσαλονίκης και καταγγέλθηκε άμεσα από το θύμα.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 47χρονης Ελληνίδας δράστιδας και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.