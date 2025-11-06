Θεσσαλονίκη: Περιέλουσε με βενζίνη την εξώπορτα του σπιτιού ενός 65χρονου και πέταξε αναμμένο βαμβάκι για να βάλει φωτιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικοί

Δικογραφία σε βάρος μίας 73χρονης αλλοδαπής σχηματίσθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς όπως προέκυψε, περιέλουσε αναίτια με βενζίνη την εξώπορτα του σπιτιού ενός 65χρονου τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει φωτιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 73χρονη περιέλουσε με βενζίνη την εξώπορτα του σπιτιού του 65χρονου, καθώς και ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην κόρη του, και στη συνέχεια πέταξε αναμμένο βαμβάκι, προκειμένου να προκληθεί φωτιά.

Όμως, έγινε αντιληπτή από τον 65χρονο, ο οποίος απομάκρυνε το βαμβάκι, χωρίς να προκληθούν φθορές.

