Η «καρδιά» της παγκόσμιας ενέργειας χτυπάει στην Αθήνα – Τι επιδιώκει η Ελλάδα και ποια είναι η ατζέντα των ΗΠΑ

Η υψηλόβαθμη αμερικανική εκπροσώπηση στο σημερινό συνέδριο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) είναι αδιαμφισβήτητος μάρτυρας της ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο.

Το συνέδριο διοργανώνεται εν μέσω μίας σειράς γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και μετά την ανακοίνωση της έναρξης γεωτρήσεων ανοιχτά της Κρήτης από τους αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς, την Exxon Mobil και τη Chevron. Ένας από τους βασικούς άξονες του συνεδρίου είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, όπως το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Για τις ΗΠΑ βασική προτεραιότητα είναι ο λεγόμενος «Κάθετος Διάδρομος», στον οποίο αναφέρθηκε χθες και η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου», στον οποίο είναι κομβικός ο ρόλος και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, θα μεταφερθεί αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ουκρανία και τη Μολδαβία μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και στην συνέχεια θα τροφοδοτεί και την Κεντρική Ευρώπη.

Επίσης οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται και για την ενεργειακή συμμαχία με Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο το λεγόμενο σχήμα «3+1», στο οποίο αναφέρθηκαν χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στις τοποθετήσεις που έκαναν μπροστά στις κάμερες.

Οι ΗΠΑ προωθούν το σχήμα «3+1» και σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας καθώς φαίνεται ότι ποντάρουν στην Ανατολική Μεσόγειο και θέλουν να αυξήσουν το ενεργειακό αποτύπωμα τους. Να σημειωθεί ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Από την πλευρά της η Αθήνα επιθυμεί να προωθήσει τις δικές της προτεραιότητες και να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις. Γι’ αυτό και ο Πρωθυπουργός πρότεινε πρόσφατα την συνάντηση μεταξύ των χωρών της Μεσογείου- η οποία προσκρούει στην άρνηση της Άγκυρας να δεχθεί την Κυπριακή Δημοκρατία στο ίδιο τραπέζι και στην επιμονή της να συμμετέχουν στον διάλογο και τα Κατεχόμενα- για να συζητηθεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Πάντως η Αθήνα επιδιώκει να μην προκύψουν δυσάρεστες παρενέργειες για την Ελλάδα σε διπλωματικό επίπεδο και κυρίως στα ελληνοτουρκικά. Σε αυτή την ανησυχία φαίνεται ότι απαντούσε και η χθεσινή δήλωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία αναφερόμενη στο σημερινό συνέδριο στο Ζάππειο τόνισε την σημασία της ενέργειας ως «πυλώνα κυριαρχίας και διαφύλαξης συνόρων». «Όλοι αδημονούν να σας δουν και να αποτελέσουν κομμάτι αυτού του πραγματικού πολιτικο-οικονομικού οροσήμου γιατί θέλουμε να προωθήσουμε το εμπόριο, την ενέργεια και φυσικά θέλουμε όλοι μας να δούμε την σημασία της ενέργειας ως πυλώνα κυριαρχίας και διαφύλαξης συνόρων», είπε στον Πρωθυπουργό η Αμερικανίδα πρέσβης.

Παράλληλα η Ελλάδα επιδιώκει να ξεμπλοκάρει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου το οποίο συναντά την αντίδραση της Τουρκίας.