Επίτροπος Γεωργίας της Κομισιόν για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»

Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατέθεσε την Τρίτη η Ελλάδα στην Κομισιόν, και των πληρωμών στους αγρότες, η καταβολή και ο έλεγχος των οποίων αποτελούν ευθύνη των κρατών – μελών, δηλώνει ο επίτροπος Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Τα Νέα» ενόψει της διήμερης επίσκεψής του στην Αθήνα, η οποία ξεκινά σήμερα.

Για το σχέδιο δράσης ο Κριστόφ Χάνσεν ανέφερε: «Ήταν ένα έντονο αίτημα της Κομισιόν και φυσικά γνωρίζουμε τα τρέχοντα προβλήματα με τον Οργανισμό Πληρωμών. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι τα κράτη – μέλη διαχειρίζονται τα κεφάλαια της ΚΑΠ με ορθό και υπεύθυνο τρόπο, ότι τα χρήματα των φορολογούμενων δαπανώνται σωστά και ότι η ΕΕ δεν πληρώνει για έργα ή αξιώσεις που δεν συμμορφώνονται με τους καθιερωμένους κανόνες. Τα κράτη – μέλη είναι υπεύθυνα για την πληρωμή και τον έλεγχο των δαπανών της ΚΑΠ, όχι η Επιτροπή».

Παράλληλα ο επίτροπος Γεωργίας υπογράμμισε ότι «έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση και οι Αρχές είναι αποφασισμένες να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο των ετών. Χαιρετίζω την απόφαση της κυβέρνησης να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Πληρωμών στην ΑΑΔΕ. Βρισκόμαστε σε πολύ στενή επαφή με τις Αρχές για να τις βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και να διασφαλίσουμε την ομαλή παρακολούθηση του σχεδίου δράσης. Είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι Έλληνες αγρότες να μη στερηθούν την υποστήριξη που δικαιούνται».

Και συνέχισε: «Θέλω να σημειώσω ότι, πρώτον, θα χρειαστώ μια βαθύτερη εξέταση του σχεδίου δράσης. Δεύτερον, το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι προσανατολισμένο στο μέλλον και να επιλύει τα προβλήματα. Τρίτον, δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης και των πληρωμών στους αγρότες. Είναι ευθύνη των κρατών – μελών να καταβάλλουν και να ελέγχουν τις δαπάνες της ΚΑΠ».

Σε ερώτηση αν θα προχωρήσει η καταβολή των περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες, καθώς η κυβέρνηση έδωσε την εντύπωση ότι αυτή εξαρτάται από την κατάθεση του σχεδίου δράσης, ο Κριστόφ Χάνσεν υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης και των πληρωμών. Φυσικά, θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες. Οι κανόνες είναι γνωστοί».

Ερωτηθείς εάν ισχύει ότι η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει την Ελλάδα ότι η ροή ευρωπαϊκών κονδυλίων κινδύνευε ο επίτροπος Γεωργίας τόνισε ότι «αν τα έργα δεν υποβληθούν εγκαίρως, υπάρχει κίνδυνος. Έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις σε πολλά κράτη – μέλη. Δεν αφορά τις άμεσες πληρωμές, αλλά τη στήριξη επενδύσεων. Τα έργα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως και σύμφωνα με τους κανόνες. Και οι κανόνες είναι γνωστοί. Μπορεί και η Ελλάδα να κινδυνεύσει να χάσει επιδοτήσεις. Αυτό είναι πιθανό εάν τα έργα δεν υποβληθούν εγκαίρως και στην κατάλληλη μορφή».

Αναφορικά με το πώς η Κομισιόν θα διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που έλαβε η Ελλάδα θα εφαρμοστούν ο Κριστόφ Χάνσεν ανέφερε ότι «πραγματοποιούμε τους ελέγχους (audits) ούτως ή άλλως. Και έχουμε σαφή πορεία για το τι πρέπει να γίνει. Θα υπάρχει στενός έλεγχος και παρακολούθηση από την Επιτροπή».

Για τις ενστάσεις από αγρότες για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, καθώς δεν θα μπορεί να τρέχει προγράμματα για νέους αγρότες ή οικολογικά σχήματα ο επίτροπος Γεωργίας σχολίασε: «Η ισχυρή μου συμβουλή είναι να εξετάσετε συστήματα που λειτουργούν ήδη. Η νέα Αρχή πρέπει να βρεθεί επί τόπου και να αρχίσει να εργάζεται. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η μεταβατική περίοδος για να αποκτηθούν αυτές οι ικανότητες».