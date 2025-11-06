Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2025: Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής του

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία αναμένεται να πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) για τον μήνα Δεκέμβριο του 2025 στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr « η καταβολή τόσο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όσο και των υπολοίπων επιδομάτων για τον μήνα Δεκέμβρη του 2025 εκτιμάται πως θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ πριν από τα Χριστούγεννα λόγω εορτών. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και πέρυσι ».

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πληρωμή αυτή αντί να γίνει στις 30 Δεκεμβρίου του 2025 που προβλέπει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθεί πριν τις 25 Δεκεμβρίου ενδεχομένως μεταξύ 18 με 24 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα αφορά στους πολίτες των οποίων η σχετική αίτηση θα έχει υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου και θα έχει εγκριθεί. Υπενθυμίζεται πως το 2024 η καταβολή του Δεκεμβρίου έγινε στις 20 του ίδιου μήνα, ωστόσο μένει να φανεί εάν και φέτος θα δοθούν τα χρήματα τόσο του ΕΕΕ όσο και των υπολοίπων επιδομάτων την ίδια ημερομηνία με την περσινή.

Τα ποσά και η πληρωμή

Επίσης επισημαίνεται πως τα χρήματα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα δοθούν μέσω της προπληρωμένης κάρτας στους δικαιούχους και πως τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αναλυτικά το ΕΕΕ:

  • για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι στα 216 ευρώ ανά μήνα.
  • για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ ανά μήνα.
  • για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 54 ευρώ ανά μήνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απεργιακό μπλακ άουτ σε νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια

Μπορεί το νερό να ρίξει την πίεση; Πόσο πρέπει να πίνουμε καθημερινά;

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2025: Αλλάζει η ημερομηνία καταβολής του- Όλες οι λεπτομέρειες

Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργα...

Kathleen Folbigg: Η αποκαλούμενη «χειρότερη serial killer της Αυστραλίας» καταγγέλλει ότι τα ημερολόγιά της χρησιμοποιήθηκα...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν αγρότη σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:29 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Η Ελλάδα παγκόσμιο επίκεντρο της ενεργειακής διπλωματίας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας

Στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων θα βρεθεί σήμερα και αύριο η Αθήνα καθώς φιλοξενεί τη ...
14:40 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Στα ύψη οι τιμές των γλυκών – «Μια πάστα που πέρυσι κόστιζε 2 ευρώ, φτάνει πλέον τα 4 ευρώ»

Για τις τιμές των γλυκισμάτων ενόψει των Xριστουγέννων μίλησε ο πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Ελλάδος...
08:25 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΡΑΑΕΥ: Έρχεται νέα απόφαση για όλα τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος – Τι θα ισχύσει για τα ευέλικτα και τα πράσινα

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να βγει η νέα οριστική Ρυθμιστική Απόφαση για τη λιανική αγορά ρεύμ...
07:28 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά: Διπλό «χτύπημα» σε αγρότες και κτηνοτρόφους

MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς