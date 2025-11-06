Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για αντικατάσταση των παλαιών

Οι ταυτότητες παλαιού τύπου πρέπει να μπουν… στο συρτάρι, καθώς είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους.

Από 3 Αυγούστου 2026, οι ταυτότητες παλαιού τύπου δεν θα ισχύουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, καθώς θα πρέπει όλες οι ταυτότητες να διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Από σήμερα, 6 Νοεμβρίου, ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται με την αυτόματη διαδικασία.

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά

  • Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.
  • Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.
  • Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
  • Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.

Η πλατφόρμα id.gov.gr

Η πλατφόρμα id.gov.gr βασίζεται σε slots – δηλαδή χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες.

Όταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται από τη λίστα μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Έτσι, η απουσία διαθέσιμων slots δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά στο γεγονός ότι όλες οι θέσεις έχουν ήδη δεσμευτεί για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες μπροστά.

Για να κλείσει κάποιος ραντεβού νωρίτερα, θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα για εκείνον η έκδοση της ταυτότητας.

  • Σε 81 αστυνομικές Υπηρεσίες των μεγάλων αστικών περιοχών εφαρμόζεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
  • Ειδικές διαδικασίες έχουν προβλεφθεί για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής δελτίου ταυτότητας, όπου κατόπιν συνεννόησης, μπορούν να προγραμματιστούν έκτακτα ραντεβού.
  • Έχει ξεκινήσει ανακατανομή προσωπικού και σταδιακή αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ραντεβού, όπου αυτό είναι εφικτό.

Κόστος έκδοσης

  • Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους): ύψους 10 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες για την έκδοση του δελτίου υπέρ του Δημοσίου. Πρόκειται για τον (Τύπο Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του ύψους 5 ευρώ, δηλαδή το μισό ποσό εάν κάποιος είναι πολύτεκνος. Η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων.
  • Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 €  (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.
  • Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.

Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα

  • Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.
  • Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.
  • Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.
  • Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.

Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.

  • Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.
  • Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.
  • Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.

Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.

