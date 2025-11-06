Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για αντικατάσταση των παλαιών

Οι ταυτότητες παλαιού τύπου πρέπει να μπουν… στο συρτάρι, καθώς είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους.
Από 3 Αυγούστου 2026, οι ταυτότητες παλαιού τύπου δεν θα ισχύουν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, καθώς θα πρέπει όλες οι ταυτότητες να διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Από σήμερα, 6 Νοεμβρίου, ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται με την αυτόματη διαδικασία.
Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας
Κλείσιμο ραντεβού ηλεκτρονικά
- Οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr.
- Επιλέγεται η Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση διαμονής και η διαθέσιμη ημέρα/ώρα.
- Τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
- Η αλλαγή ή ακύρωση ραντεβού είναι δυνατή έως 1 ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα.
- Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ταυτότητας, απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με την Αρχή Έκδοσης.
Η πλατφόρμα id.gov.gr
Η πλατφόρμα id.gov.gr βασίζεται σε slots – δηλαδή χρονικά διαστήματα, συγκεκριμένες ώρες εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
Όταν ένα slot κρατηθεί, εξαφανίζεται από τη λίστα μέχρι να υπάρξει ακύρωση ή να προστεθεί νέο. Έτσι, η απουσία διαθέσιμων slots δεν οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά στο γεγονός ότι όλες οι θέσεις έχουν ήδη δεσμευτεί για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες μπροστά.
Για να κλείσει κάποιος ραντεβού νωρίτερα, θα πρέπει να αποδείξει με στοιχεία ότι είναι εξαιρετικά επείγουσα για εκείνον η έκδοση της ταυτότητας.
- Σε 81 αστυνομικές Υπηρεσίες των μεγάλων αστικών περιοχών εφαρμόζεται διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
- Ειδικές διαδικασίες έχουν προβλεφθεί για περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής δελτίου ταυτότητας, όπου κατόπιν συνεννόησης, μπορούν να προγραμματιστούν έκτακτα ραντεβού.
- Έχει ξεκινήσει ανακατανομή προσωπικού και σταδιακή αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων ραντεβού, όπου αυτό είναι εφικτό.
Κόστος έκδοσης
- Ηλεκτρονικό παράβολο: 10 € (5 € για πολύτεκνους): ύψους 10 ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν οι πολίτες για την έκδοση του δελτίου υπέρ του Δημοσίου. Πρόκειται για τον (Τύπο Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του ύψους 5 ευρώ, δηλαδή το μισό ποσό εάν κάποιος είναι πολύτεκνος. Η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων.
- Ένσημο ΕΛΑΣ: 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.
- Τα e-παράβολα πρέπει να πληρωθούν πριν την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα.
Φωτογραφία για τη νέα ταυτότητα
- Η φωτογραφία πρέπει να ληφθεί από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο και να ανέβει στο myphoto.gov.gr.
- Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικάριθμο για να συνδέσει τη φωτογραφία με το ΑΦΜ του.
- Η φωτογραφία παραμένει διαθέσιμη 12 μήνες για άλλες κρατικές εκδόσεις.
- Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω ΚΕΠ, για όσους δεν έχουν TAXISnet, κινητό ή ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και για ανηλίκους.
Προσωπικός Αριθμός (ΠΑ)
Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αντικαθιστώντας πολλούς διαφορετικούς αριθμούς και βελτιώνοντας τη διαχείριση των στοιχείων.
- Συντίθεται από 3 αλφαριθμητικά στοιχεία + ΑΦΜ.
- Αναγράφεται στις ταυτότητες από 3 Ιουνίου 2025 και ενσωματώθηκε στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.
- Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον ΠΑ τους μέσω της εφαρμογής myinfo.gov.gr.
Η νέα διαδικασία διασφαλίζει μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και απλοποίηση για τους πολίτες, ενώ προσαρμόζει την Ελλάδα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ταυτοποίησης.